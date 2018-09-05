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هطول أمطار متوسطة على المدينة.. والمدني يدعو للحيطة نتيجة التقلبات الجوية

تستمر حتى يوم الأحد القادم

شهدت عصر اليوم بعض الأحياء بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة تركزت غزارتها على جنوب وغرب المدينة، وشملت الأمطار أجزاء من أحياء المدينة المنورة فيما شهدت بعض القرى الغربية والجنوبية أمطارا متوسطة.

من جهة ثانية دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

وقالت: وردنا تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والمهد والعيص والعلا ووادي الفرع وبعض المراكز العشاش والشقرة والاكحل وما جاورها لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة من صباح اليوم حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنها عدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الاعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن اسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي بالإضافة لتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق.

كما دعا للابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية وعدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد "الجهني" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الاسناد بالمعدات والآليات بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

............

الدفاع المدني تحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

أمطار خفيفة تنعش أجواء المدينة المنورة وتدفع الأهالي للتنزه

تشهد المدينة المنورة؛ أمطارًا خفيفة على بعض الأحياء والمراكز المجاورة، تركزت غزارتها على جنوب وغرب المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد.

وشملت الأمطار أجزاء من أحياء المدينة المنورة، فيما شهدت بعض القرى الغربية والجنوبية أمطارا متوسطة.

كما دفعت الأمطار بعض الأهالي للخروج والتنزه في الأجواء الممطرة.

وحذرت مدرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة؛ المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، فيما تأمل من الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.

خالد الشاماني المدينة المنورة ماجد الرفاعي ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار متوسطة على المدينة.. والمدني يدعو للحيطة نتيجة التقلبات الجوية
سبق

شهدت عصر اليوم بعض الأحياء بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة تركزت غزارتها على جنوب وغرب المدينة، وشملت الأمطار أجزاء من أحياء المدينة المنورة فيما شهدت بعض القرى الغربية والجنوبية أمطارا متوسطة.

من جهة ثانية دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

وقالت: وردنا تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والمهد والعيص والعلا ووادي الفرع وبعض المراكز العشاش والشقرة والاكحل وما جاورها لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة من صباح اليوم حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنها عدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الاعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن اسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي بالإضافة لتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق.

كما دعا للابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية وعدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد "الجهني" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الاسناد بالمعدات والآليات بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

............

الدفاع المدني تحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

أمطار خفيفة تنعش أجواء المدينة المنورة وتدفع الأهالي للتنزه

تشهد المدينة المنورة؛ أمطارًا خفيفة على بعض الأحياء والمراكز المجاورة، تركزت غزارتها على جنوب وغرب المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد.

وشملت الأمطار أجزاء من أحياء المدينة المنورة، فيما شهدت بعض القرى الغربية والجنوبية أمطارا متوسطة.

كما دفعت الأمطار بعض الأهالي للخروج والتنزه في الأجواء الممطرة.

وحذرت مدرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة؛ المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، فيما تأمل من الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
06:15 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:59 AM

هطول أمطار متوسطة على المدينة.. والمدني يدعو للحيطة نتيجة التقلبات الجوية

تستمر حتى يوم الأحد القادم

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مجموعة من المحررين - المدينة المنورة
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5,487

شهدت عصر اليوم بعض الأحياء بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة تركزت غزارتها على جنوب وغرب المدينة، وشملت الأمطار أجزاء من أحياء المدينة المنورة فيما شهدت بعض القرى الغربية والجنوبية أمطارا متوسطة.

من جهة ثانية دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

وقالت: وردنا تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والمهد والعيص والعلا ووادي الفرع وبعض المراكز العشاش والشقرة والاكحل وما جاورها لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة من صباح اليوم حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنها عدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الاعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن اسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي بالإضافة لتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق.

كما دعا للابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية وعدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد "الجهني" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الاسناد بالمعدات والآليات بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

............

الدفاع المدني تحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

أمطار خفيفة تنعش أجواء المدينة المنورة وتدفع الأهالي للتنزه

تشهد المدينة المنورة؛ أمطارًا خفيفة على بعض الأحياء والمراكز المجاورة، تركزت غزارتها على جنوب وغرب المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد.

وشملت الأمطار أجزاء من أحياء المدينة المنورة، فيما شهدت بعض القرى الغربية والجنوبية أمطارا متوسطة.

كما دفعت الأمطار بعض الأهالي للخروج والتنزه في الأجواء الممطرة.

وحذرت مدرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة؛ المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، فيما تأمل من الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.

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