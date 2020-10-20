أكثر من 146 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الشرقية
موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات
قدمت عيادات "تطمن" في الشرقية خدماتها لـ "146955" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات.
وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
أكثر من 146 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الشرقية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-20
قدمت عيادات "تطمن" في الشرقية خدماتها لـ "146955" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات.
وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
10:32 AM
أكثر من 146 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الشرقية
موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات
قدمت عيادات "تطمن" في الشرقية خدماتها لـ "146955" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات.
وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.