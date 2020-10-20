أكثر من 146 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الشرقية

موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات

قدمت عيادات "تطمن" في الشرقية خدماتها لـ "146955" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات.

وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.