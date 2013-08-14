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"وزير الحج والعمرة" يعفي مديرَيْ مكتبَيْن للحجاج ويوجِّه بالتحقيق معهما

لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا بإعفاء مديرَيْ مكتبَيْن تابعَيْن لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل؛ وذلك لما رُصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج، وإحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرَيْن آخرَيْن لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الإخوة الحجاج التابعين للمكتبَيْن إلى بلادهم سالمين.

يأتي ذلك بعد توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، باعتماد إيقاف مديرَيْ المكتبَيْن عن العمل عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا، يثبت تقصير مديرَيْ المكتبَيْن في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.

وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، وتوجيه فِرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة، والتأكد من تقديم الخدمات كافة للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بيُسر وسهولة.

ورصدت لجان المراقبة والمتابعة في وقت سابق تقصير المكتبَيْن المشار إليهما؛ وصدر توجيه وزير الحج والعمرة لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بالمعالجة الفورية للحالة، وكف يد مديرَيْ المكتبَيْن، وتقديم الخدمات اللازمة كافة للحجاج التابعين للمكتبَيْن حرصًا على راحتهم واطمئنانهم لإكمال مناسك حجهم، وحفاظًا على النجاحات الكبيرة التي تحققت في المراحل السابقة خلال موسم حج العام الحالي 1440هـ.

حمد الفراج الرياض عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير الحج والعمرة" يعفي مديرَيْ مكتبَيْن للحجاج ويوجِّه بالتحقيق معهما
سبق

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا بإعفاء مديرَيْ مكتبَيْن تابعَيْن لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل؛ وذلك لما رُصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج، وإحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرَيْن آخرَيْن لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الإخوة الحجاج التابعين للمكتبَيْن إلى بلادهم سالمين.

يأتي ذلك بعد توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، باعتماد إيقاف مديرَيْ المكتبَيْن عن العمل عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا، يثبت تقصير مديرَيْ المكتبَيْن في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.

وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، وتوجيه فِرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة، والتأكد من تقديم الخدمات كافة للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بيُسر وسهولة.

ورصدت لجان المراقبة والمتابعة في وقت سابق تقصير المكتبَيْن المشار إليهما؛ وصدر توجيه وزير الحج والعمرة لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بالمعالجة الفورية للحالة، وكف يد مديرَيْ المكتبَيْن، وتقديم الخدمات اللازمة كافة للحجاج التابعين للمكتبَيْن حرصًا على راحتهم واطمئنانهم لإكمال مناسك حجهم، وحفاظًا على النجاحات الكبيرة التي تحققت في المراحل السابقة خلال موسم حج العام الحالي 1440هـ.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
10:22 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:48 AM

"وزير الحج والعمرة" يعفي مديرَيْ مكتبَيْن للحجاج ويوجِّه بالتحقيق معهما

لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
12
17,693

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا بإعفاء مديرَيْ مكتبَيْن تابعَيْن لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل؛ وذلك لما رُصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج، وإحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرَيْن آخرَيْن لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الإخوة الحجاج التابعين للمكتبَيْن إلى بلادهم سالمين.

يأتي ذلك بعد توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، باعتماد إيقاف مديرَيْ المكتبَيْن عن العمل عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا، يثبت تقصير مديرَيْ المكتبَيْن في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.

وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، وتوجيه فِرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة، والتأكد من تقديم الخدمات كافة للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بيُسر وسهولة.

ورصدت لجان المراقبة والمتابعة في وقت سابق تقصير المكتبَيْن المشار إليهما؛ وصدر توجيه وزير الحج والعمرة لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بالمعالجة الفورية للحالة، وكف يد مديرَيْ المكتبَيْن، وتقديم الخدمات اللازمة كافة للحجاج التابعين للمكتبَيْن حرصًا على راحتهم واطمئنانهم لإكمال مناسك حجهم، وحفاظًا على النجاحات الكبيرة التي تحققت في المراحل السابقة خلال موسم حج العام الحالي 1440هـ.

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