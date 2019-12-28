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أمير مكة بالنيابة يقدِّم واجب العزاء لذوي "الحصيني"

قدَّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة عضو مجلس القضاء الإداري، الشيخ محمد بن صلاح الحصيني - رحمه الله -، الذي وافته المنية يوم أمس الأول الخميس.

وعبّر الأمير بدر خلال زيارته منزل ذوي الفقيد في جدة عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان تعزية

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أمير مكة بالنيابة يقدِّم واجب العزاء لذوي "الحصيني"
سبق

قدَّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة عضو مجلس القضاء الإداري، الشيخ محمد بن صلاح الحصيني - رحمه الله -، الذي وافته المنية يوم أمس الأول الخميس.

وعبّر الأمير بدر خلال زيارته منزل ذوي الفقيد في جدة عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
11:16 PM

أمير مكة بالنيابة يقدِّم واجب العزاء لذوي "الحصيني"

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متعب البقمي - الطائف
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1,413

قدَّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة عضو مجلس القضاء الإداري، الشيخ محمد بن صلاح الحصيني - رحمه الله -، الذي وافته المنية يوم أمس الأول الخميس.

وعبّر الأمير بدر خلال زيارته منزل ذوي الفقيد في جدة عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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