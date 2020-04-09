النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية القصب تطلق حملة لتعقيم المساجد ومحطات الوقود وحاويات النفايات

بثت رسائل توعوية للتحذير من أخطار "كورونا".. استهدفت جميع فئات المجتمع

واصلت بلدية القصب أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المساجد والمحطات، إضافة إلى بث رسائل توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية عن فيروس كوىونا، تحت إشراف ومتابعة رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم.

وأطلقت بلدية القصب حملة موسعة لتطهير جميع الحاويات بالقصب ومراكزها وقراها من خلال ١١٣ حاوية كبيرة وما يزيد عن ٣٢٠٠ حاوية صغيرة وتعقيمها ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقامت البلدية بتعقيم ورش جميع مساجد القصب والمشاش والحريق والجريفة والجوفان والعب بما شمل ٤٣ جامعًا ومسجدًا، مع تعقيم ورش دورات المياه التابعة لتلك المساجد.

وتضمنت حملة البلدية، تطهير وتعقيم محطات الوقود ودورات المياه التابعة لها، من خلال عمال النظافة بالتشغيل والصيانة في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقد اطلقت البلدية حملة توعية شاملة عبر رسائل توجهها لفئات المجتمع تناولت خطر الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه مع التأكيد على العاملين والقائمين بالتطهير والتعقيم والمحافظة على ارتداء الكمامات الطبية.

فيروس كورونا الجديد بلدية القصب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية القصب تطلق حملة لتعقيم المساجد ومحطات الوقود وحاويات النفايات
سبق

واصلت بلدية القصب أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المساجد والمحطات، إضافة إلى بث رسائل توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية عن فيروس كوىونا، تحت إشراف ومتابعة رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم.

وأطلقت بلدية القصب حملة موسعة لتطهير جميع الحاويات بالقصب ومراكزها وقراها من خلال ١١٣ حاوية كبيرة وما يزيد عن ٣٢٠٠ حاوية صغيرة وتعقيمها ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقامت البلدية بتعقيم ورش جميع مساجد القصب والمشاش والحريق والجريفة والجوفان والعب بما شمل ٤٣ جامعًا ومسجدًا، مع تعقيم ورش دورات المياه التابعة لتلك المساجد.

وتضمنت حملة البلدية، تطهير وتعقيم محطات الوقود ودورات المياه التابعة لها، من خلال عمال النظافة بالتشغيل والصيانة في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقد اطلقت البلدية حملة توعية شاملة عبر رسائل توجهها لفئات المجتمع تناولت خطر الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه مع التأكيد على العاملين والقائمين بالتطهير والتعقيم والمحافظة على ارتداء الكمامات الطبية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:33 PM

بلدية القصب تطلق حملة لتعقيم المساجد ومحطات الوقود وحاويات النفايات

بثت رسائل توعوية للتحذير من أخطار "كورونا".. استهدفت جميع فئات المجتمع

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
206

واصلت بلدية القصب أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المساجد والمحطات، إضافة إلى بث رسائل توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية عن فيروس كوىونا، تحت إشراف ومتابعة رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم.

وأطلقت بلدية القصب حملة موسعة لتطهير جميع الحاويات بالقصب ومراكزها وقراها من خلال ١١٣ حاوية كبيرة وما يزيد عن ٣٢٠٠ حاوية صغيرة وتعقيمها ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقامت البلدية بتعقيم ورش جميع مساجد القصب والمشاش والحريق والجريفة والجوفان والعب بما شمل ٤٣ جامعًا ومسجدًا، مع تعقيم ورش دورات المياه التابعة لتلك المساجد.

وتضمنت حملة البلدية، تطهير وتعقيم محطات الوقود ودورات المياه التابعة لها، من خلال عمال النظافة بالتشغيل والصيانة في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقد اطلقت البلدية حملة توعية شاملة عبر رسائل توجهها لفئات المجتمع تناولت خطر الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه مع التأكيد على العاملين والقائمين بالتطهير والتعقيم والمحافظة على ارتداء الكمامات الطبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,796
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,075

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة