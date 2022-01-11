في الهند.. أنشؤوا تطبيقًا لبيع النساء المسلمات.. وهكذا كان جزاؤهم

صمموا ملفات بصورهن.. ووصفوهن بـ"صفقات اليوم"

أقدم شاب هندي في شهر يوليو من العام الماضي على إنشاء تطبيق، يحتوي على صور لأكثر من 80 امرأة مسلمة؛ وذلك من أجل "البيع" عبر الإنترنت. وقد تبعه 4 شباب آخرين بإنشاء تطبيق جديد، به صور لأكثر من 100 امرأة مسلمة، قبل أن تتمكن الشرطة أخيرًا من القبض عليهم جزاء لفعلتهم الدنيئة.

وكان الشاب المشتبه به قد صمم التطبيق مفتوح المصدر، ويُدعى سولي ديلز، عبر موقع gethub في يوليو 2021، وسرعان ما ظهر تطبيق آخر مشابه، يُدعى بولي باي. وكان الغرض الأساسي من التطبيقين التقليل من شأن المسلمات، والإساءة لهن.

وتعتبر كلمة "سولي" مصطلحًا هندوسيًّا تحقيريًّا، يستخدمه التيار اليميني الهندوسي لوصف المسلمات. كما أن اسم التطبيق الآخر "بولي" يحمل ازدراء، بحسب ما نقلت شبكة "BBC" البريطانية.

وأثار التطبيقان استياء كبيرًا في أوساط المجتمع الهندي المسلم؛ إذ استولى المتهمون على صور نساء وسيدات هنديات على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، منهن ناشطات، وصحفيات، وفنانات، وقاموا بإنشاء ملفات بصورهن، ووصفهن بـ"صفقات اليوم" و"للبيع"؛ للتحقير من شأنهن.

وتقدمت العديد من هؤلاء النساء ببلاغ إلى الشرطة للتحقيق، ما اضطرها إلى فتح تحقيق رسمي، قبل أن تتمكن السلطات من إلقاء القبض على المتهمين؛ إذ يجرى تحليل محتويات أجهزتهم قبل توجيه الاتهام.