مصر تكشف حقيقة حرق جثث المصابين بفيروس كورونا بعد وفاتهم

يتم الدفن مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية

كشف مجلس الوزراء المصري، حقيقة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والقائلة بأن السلطات المصرية تقوم بحرق جثث المواطنين المصابين بفيروس كورونا بعد وفاتهم.

في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه لا صحة لهذه الأنباء؛ مؤكدًا أنه يتم دفن جثث المصابين بالفيروس بعد موتهم، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن أمس الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، إلى 850 إصابة؛ لترتفع بـ71 حالة بعد إعلان وزيرة الصحة أن العدد وصل إلى 779.