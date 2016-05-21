"دعيج" يضئ منزل "البجالي"

رُزق حسن بن دعيج البجالي، بمولود اختار (دعيج) اسماً له؛ تيمناً باسم والده - رحمه الله- لينضم إلى شقيقه "مروان".
ويتلقى "البجالي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتدعو "سبق" الله تعالى أن يجعل المولود الجديد من مواليد السعادة.
رُزق حسن بن دعيج البجالي، بمولود اختار (دعيج) اسماً له؛ تيمناً باسم والده - رحمه الله- لينضم إلى شقيقه "مروان".
ويتلقى "البجالي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتدعو "سبق" الله تعالى أن يجعل المولود الجديد من مواليد السعادة.
رُزق حسن بن دعيج البجالي، بمولود اختار (دعيج) اسماً له؛ تيمناً باسم والده - رحمه الله- لينضم إلى شقيقه "مروان".
ويتلقى "البجالي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتدعو "سبق" الله تعالى أن يجعل المولود الجديد من مواليد السعادة.
رُزق حسن بن دعيج البجالي، بمولود اختار (دعيج) اسماً له؛ تيمناً باسم والده - رحمه الله- لينضم إلى شقيقه "مروان".
ويتلقى "البجالي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتدعو "سبق" الله تعالى أن يجعل المولود الجديد من مواليد السعادة.