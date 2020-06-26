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"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

بـ217 حالة.. الرياض تتراجع إلى المرتبة السابعة في إصابات كورونا اليوم

الدمام تسجل أعلى نسبة في الإصابات بـ346 بعدها الهفوف 332

طبقًا لبيان وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: تراجعت الرياض إلى المرتبة السابعة بتسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس.

فيما جاءت الدمام في المقدمة بـ346 حالة، تلتها الهفوف 332، ثم المبرز 294، فخميس مشيط 274، وجدة 243، والقطيف 237.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة 26 يونيو 2020، تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 174577 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 120471 حالة ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1474 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: إن الحالات الحرجة ارتفعت إلى 2273 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ217 حالة.. الرياض تتراجع إلى المرتبة السابعة في إصابات كورونا اليوم
سبق

طبقًا لبيان وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: تراجعت الرياض إلى المرتبة السابعة بتسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس.

فيما جاءت الدمام في المقدمة بـ346 حالة، تلتها الهفوف 332، ثم المبرز 294، فخميس مشيط 274، وجدة 243، والقطيف 237.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة 26 يونيو 2020، تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 174577 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 120471 حالة ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1474 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: إن الحالات الحرجة ارتفعت إلى 2273 حالة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
04:12 PM

بـ217 حالة.. الرياض تتراجع إلى المرتبة السابعة في إصابات كورونا اليوم

الدمام تسجل أعلى نسبة في الإصابات بـ346 بعدها الهفوف 332

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طبقًا لبيان وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: تراجعت الرياض إلى المرتبة السابعة بتسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس.

فيما جاءت الدمام في المقدمة بـ346 حالة، تلتها الهفوف 332، ثم المبرز 294، فخميس مشيط 274، وجدة 243، والقطيف 237.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة 26 يونيو 2020، تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 174577 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 120471 حالة ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1474 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: إن الحالات الحرجة ارتفعت إلى 2273 حالة.

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