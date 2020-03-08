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حتى نهاية العام.. إلغاء بصمة الحضور بـ"تعليم حائل" والأنشطة غير الملحّة

الاكتفاء بالمعمول احترازًا من مخاطر محتملة على الطلبة والمعلمين من "كورونا"

كأول جهة حكومية بمنطقة حائل، اتخذ تعليم حائل عددًا من الإجراءات الصحية الاحترازية بشأن فيروس كورونا؛ تمثلت في إلغاء البصمة على الطلاب أو المعلمين أو كليهما، وترك الخيار في ذلك لمدراء مكاتب التعليم بالمنطقة وقادة المدارس.

وأشار في تعميم يخص ذلك، إلى إيقاف البصمة حتى إشعار آخر والاكتفاء بما كان معمولًا به سابقًا؛ احترازًا من مخاطر محتملة على الطلبة والمعلمين من فيروس كورونا.

فيما عمّم مدير عام التعليم بمنطقة حائل يحيى العمّاري، لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس (بنين/ بنات) بأخذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس؛ والتي من أهمها اعتماد تقييم التجمعات والفعاليات التي يتواجد فيها عدد من الطلاب ومنسوبي التعليم مثل النشاطات الرياضية والاجتماعات وحفلات التكريم ونحوها، واستمرار تلك الأنشطة في حال الحاجة الفعلية والملحّة لإقامتها، وإلغاء غير الضروري منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

حائل فيروس كورونا الجديد تعليم حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى نهاية العام.. إلغاء بصمة الحضور بـ"تعليم حائل" والأنشطة غير الملحّة
سبق

كأول جهة حكومية بمنطقة حائل، اتخذ تعليم حائل عددًا من الإجراءات الصحية الاحترازية بشأن فيروس كورونا؛ تمثلت في إلغاء البصمة على الطلاب أو المعلمين أو كليهما، وترك الخيار في ذلك لمدراء مكاتب التعليم بالمنطقة وقادة المدارس.

وأشار في تعميم يخص ذلك، إلى إيقاف البصمة حتى إشعار آخر والاكتفاء بما كان معمولًا به سابقًا؛ احترازًا من مخاطر محتملة على الطلبة والمعلمين من فيروس كورونا.

فيما عمّم مدير عام التعليم بمنطقة حائل يحيى العمّاري، لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس (بنين/ بنات) بأخذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس؛ والتي من أهمها اعتماد تقييم التجمعات والفعاليات التي يتواجد فيها عدد من الطلاب ومنسوبي التعليم مثل النشاطات الرياضية والاجتماعات وحفلات التكريم ونحوها، واستمرار تلك الأنشطة في حال الحاجة الفعلية والملحّة لإقامتها، وإلغاء غير الضروري منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
12:14 PM

حتى نهاية العام.. إلغاء بصمة الحضور بـ"تعليم حائل" والأنشطة غير الملحّة

الاكتفاء بالمعمول احترازًا من مخاطر محتملة على الطلبة والمعلمين من "كورونا"

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خالد السليمي - حائل
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2,450

كأول جهة حكومية بمنطقة حائل، اتخذ تعليم حائل عددًا من الإجراءات الصحية الاحترازية بشأن فيروس كورونا؛ تمثلت في إلغاء البصمة على الطلاب أو المعلمين أو كليهما، وترك الخيار في ذلك لمدراء مكاتب التعليم بالمنطقة وقادة المدارس.

وأشار في تعميم يخص ذلك، إلى إيقاف البصمة حتى إشعار آخر والاكتفاء بما كان معمولًا به سابقًا؛ احترازًا من مخاطر محتملة على الطلبة والمعلمين من فيروس كورونا.

فيما عمّم مدير عام التعليم بمنطقة حائل يحيى العمّاري، لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس (بنين/ بنات) بأخذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس؛ والتي من أهمها اعتماد تقييم التجمعات والفعاليات التي يتواجد فيها عدد من الطلاب ومنسوبي التعليم مثل النشاطات الرياضية والاجتماعات وحفلات التكريم ونحوها، واستمرار تلك الأنشطة في حال الحاجة الفعلية والملحّة لإقامتها، وإلغاء غير الضروري منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

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