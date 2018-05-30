"الشريف" رئيسًا لمركز يلملم بالليث

وجّه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، مشبب القحطاني، بتكليف عبدالعزيز بن عيضة الشريف، رئيسًا لمركز يلملم بمحافظة الليث؛ وذلك عقب صدور قرار وزير الداخلية، بترقيته على وظيفة رئيس المركز فئة أ.

وعبّر "الشريف" عن شكره وتقديره على هذه الثقة.