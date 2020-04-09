هنغاريا: 100 إصابة بكورونا داخل دار للمسنين

980 إصابة و66 وفاة ناجمة عن الفيروس

أعلنت السلطات الصحية الهنغارية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دار لرعاية المسنين في العاصمة بودابست.



وقالت كبيرة المسؤولين الصحيين في البلاد سيسيليا مولر: إن الفحوصات لا تزال جارية في المؤسسة التي تديرها بلدية بودابست، مؤكدة أنها ستزور شخصيًّا دار رعاية المسنين للتأكد من الجهود المكثّفة الرامية لردع تفشي الفيروس فيها؛ طبقاً لـ"رويترز".



كما أكدت مولر تشخيص عدة إصابات بكورونا بين نزلاء مؤسسة أخرى لرعاية المسنين في العاصمة، لكن عدد هذه الحالات لا يتجاوز الـ10.



وسجلت هنغاريا حتى الآن 980 إصابة، و66 وفاة ناجمة عن الفيروس.