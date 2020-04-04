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الصين تعلن 19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

4 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3326

أعلن بر الصين الرئيسي يوم السبت 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تراجعًا من 31 حالة يوم الجمعة؛ من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81639 حالة حتى يوم الجمعة.

وأعلنت الصين أيضًا أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3326 حتى يوم الجمعة.

فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن 19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن بر الصين الرئيسي يوم السبت 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تراجعًا من 31 حالة يوم الجمعة؛ من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81639 حالة حتى يوم الجمعة.

وأعلنت الصين أيضًا أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3326 حتى يوم الجمعة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:14 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:01 AM

الصين تعلن 19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

4 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3326

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بر الصين الرئيسي يوم السبت 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تراجعًا من 31 حالة يوم الجمعة؛ من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81639 حالة حتى يوم الجمعة.

وأعلنت الصين أيضًا أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3326 حتى يوم الجمعة.

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