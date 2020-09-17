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"الصحة" تفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى

من أجل تعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين الصحيين

تنفذ وزارة الصحة، مجموعة من الأنشطة الافتراضية والأنشطة الأخرى؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، الذي يقام هذا العام تحت شعار "سلامة العاملين الصحيين"، من أجل تعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين الصحيين، وتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية، والنهوض بإجراءات عالمية ترمي إلى تحسين سلامة العاملين الصحيين، والحد من الأذى الذي يصيبهم.

وتشمل أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020: إذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، وإشراك العديد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين، إضافة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة؛ للاعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى والاستثمار في المجال، وإظهار التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب؛ لا سيما في السياق الحالي للتصدي لجائحة كوفيد-19.

وزارة الصحة اليوم العالمي لسلامة المرضى

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"الصحة" تفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى
سبق

تنفذ وزارة الصحة، مجموعة من الأنشطة الافتراضية والأنشطة الأخرى؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، الذي يقام هذا العام تحت شعار "سلامة العاملين الصحيين"، من أجل تعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين الصحيين، وتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية، والنهوض بإجراءات عالمية ترمي إلى تحسين سلامة العاملين الصحيين، والحد من الأذى الذي يصيبهم.

وتشمل أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020: إذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، وإشراك العديد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين، إضافة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة؛ للاعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى والاستثمار في المجال، وإظهار التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب؛ لا سيما في السياق الحالي للتصدي لجائحة كوفيد-19.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
10:02 AM

"الصحة" تفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى

من أجل تعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين الصحيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنفذ وزارة الصحة، مجموعة من الأنشطة الافتراضية والأنشطة الأخرى؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، الذي يقام هذا العام تحت شعار "سلامة العاملين الصحيين"، من أجل تعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين الصحيين، وتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية، والنهوض بإجراءات عالمية ترمي إلى تحسين سلامة العاملين الصحيين، والحد من الأذى الذي يصيبهم.

وتشمل أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020: إذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، وإشراك العديد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين، إضافة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة؛ للاعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى والاستثمار في المجال، وإظهار التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب؛ لا سيما في السياق الحالي للتصدي لجائحة كوفيد-19.

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