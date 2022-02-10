النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 علاجات طبيعية سحرية للتخلص من الكحة المصاحبة لنزلات البرد

العسل الأبيض يعالج التهاب الحلق بفعالية تفوق بعض أدوية السعال

تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن.

وفي التفاصيل، قدم تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، 5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة التي يعانيها مرضى الحساسية والمصابون بنزلات البرد، وفقًا لسبوتنيك.

وضمت العلاجات طرقًا طبيعية تساعد في التخلص نهائيًا من الكحة، وهي:

العسل الأبيض
يساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل الأبيض يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال.

اليانسون
يعد أحد أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعالج السعال، ويحسن الجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره المهم في الوقاية من الأمراض والفيروسات.

الزنجبيل
يُسهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية، التي تعمل على تهدئة السعال.

النعناع
تحتوي أوراق النعناع على خصائص علاجية، منها المنثول الذي يهدئ الحلق ويجعل التنفس أسهل.

الزعتر
يعالج أمراض الجهاز التنفسي، بسبب احتواء أوراقه على مركبات "الفلافونويد"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب بالحلق، وترخية عضلات الحلق المسؤولة عن السعال.

الشتاء الكحة نزلات البرد الإنفلونزا السعال الحساسية العسل الأبيض اليانسون الزنجبيل النعناع الزعتر

الرئيسية/ محطات

اعلان
5 علاجات طبيعية سحرية للتخلص من الكحة المصاحبة لنزلات البرد
سبق

تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن.

وفي التفاصيل، قدم تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، 5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة التي يعانيها مرضى الحساسية والمصابون بنزلات البرد، وفقًا لسبوتنيك.

وضمت العلاجات طرقًا طبيعية تساعد في التخلص نهائيًا من الكحة، وهي:

العسل الأبيض
يساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل الأبيض يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال.

اليانسون
يعد أحد أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعالج السعال، ويحسن الجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره المهم في الوقاية من الأمراض والفيروسات.

الزنجبيل
يُسهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية، التي تعمل على تهدئة السعال.

النعناع
تحتوي أوراق النعناع على خصائص علاجية، منها المنثول الذي يهدئ الحلق ويجعل التنفس أسهل.

الزعتر
يعالج أمراض الجهاز التنفسي، بسبب احتواء أوراقه على مركبات "الفلافونويد"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب بالحلق، وترخية عضلات الحلق المسؤولة عن السعال.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:05 AM

5 علاجات طبيعية سحرية للتخلص من الكحة المصاحبة لنزلات البرد

العسل الأبيض يعالج التهاب الحلق بفعالية تفوق بعض أدوية السعال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,539

تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن.

وفي التفاصيل، قدم تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، 5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة التي يعانيها مرضى الحساسية والمصابون بنزلات البرد، وفقًا لسبوتنيك.

وضمت العلاجات طرقًا طبيعية تساعد في التخلص نهائيًا من الكحة، وهي:

العسل الأبيض
يساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل الأبيض يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال.

اليانسون
يعد أحد أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعالج السعال، ويحسن الجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره المهم في الوقاية من الأمراض والفيروسات.

الزنجبيل
يُسهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية، التي تعمل على تهدئة السعال.

النعناع
تحتوي أوراق النعناع على خصائص علاجية، منها المنثول الذي يهدئ الحلق ويجعل التنفس أسهل.

الزعتر
يعالج أمراض الجهاز التنفسي، بسبب احتواء أوراقه على مركبات "الفلافونويد"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب بالحلق، وترخية عضلات الحلق المسؤولة عن السعال.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,625
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,345
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,038
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,063

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة