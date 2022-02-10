5 علاجات طبيعية سحرية للتخلص من الكحة المصاحبة لنزلات البرد

العسل الأبيض يعالج التهاب الحلق بفعالية تفوق بعض أدوية السعال

تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن.

وفي التفاصيل، قدم تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، 5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة التي يعانيها مرضى الحساسية والمصابون بنزلات البرد، وفقًا لسبوتنيك.

وضمت العلاجات طرقًا طبيعية تساعد في التخلص نهائيًا من الكحة، وهي:

العسل الأبيض

يساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل الأبيض يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال.

اليانسون

يعد أحد أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعالج السعال، ويحسن الجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره المهم في الوقاية من الأمراض والفيروسات.

الزنجبيل

يُسهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية، التي تعمل على تهدئة السعال.

النعناع

تحتوي أوراق النعناع على خصائص علاجية، منها المنثول الذي يهدئ الحلق ويجعل التنفس أسهل.

الزعتر

يعالج أمراض الجهاز التنفسي، بسبب احتواء أوراقه على مركبات "الفلافونويد"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب بالحلق، وترخية عضلات الحلق المسؤولة عن السعال.

