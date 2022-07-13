واعتبر أنه "يتعين على الحكومة الاتحادية أن تتحرك الآن لأن الوضع أصبح أزمة وطنية".

وذكر "بلاسيو" أن هناك تأجيلات في إجراء الفحوص ونقصاً في الإمدادات، وفقاً لـ"رويترز".

دعا رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الاثنين)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعمال قانون الإنتاج الدفاعي للتوسع في طاقة المعامل لإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد.

رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-13 دعا رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الاثنين)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعمال قانون الإنتاج الدفاعي للتوسع في طاقة المعامل لإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد. وذكر "بلاسيو" أن هناك تأجيلات في إجراء الفحوص ونقصاً في الإمدادات، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أنه "يتعين على الحكومة الاتحادية أن تتحرك الآن لأن الوضع أصبح أزمة وطنية".

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 07:49 PM

رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا" "بلاسيو" أشار إلى تأجيلات في إجرائها ونقص الإمدادات





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دعا رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الاثنين)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعمال قانون الإنتاج الدفاعي للتوسع في طاقة المعامل لإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد.

وذكر "بلاسيو" أن هناك تأجيلات في إجراء الفحوص ونقصاً في الإمدادات، وفقاً لـ"رويترز".





واعتبر أنه "يتعين على الحكومة الاتحادية أن تتحرك الآن لأن الوضع أصبح أزمة وطنية".