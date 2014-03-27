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النصر: الغنام وبيتي علاج تأهيلي.. والحجر بانتظار "امرابط " و"حمدالله"

خضع ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي النصر خالد الغنام والأرجنتيني بيتي مارتينيز لبرنامج تأهيلي ولياقي اليوم السبت قبل العودة لمشاركة الأصفر في التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، وصل المغربي نور الدين امرابط مساء اليوم إلى الرياض، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للحجر - حسب البروتوكول الصحي - ثلاثة أيام، ومن ثم إجراء فحص فيروس كورونا قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية، كما هو الحال لمواطنه عبدالرزاق حمدالله المتوقع وصوله للرياض خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ميدانيًّا، يواصل النصر تحضيراته لمواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأحد 4 إبريل المقبل.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: الغنام وبيتي علاج تأهيلي.. والحجر بانتظار "امرابط " و"حمدالله"
سبق

خضع ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي النصر خالد الغنام والأرجنتيني بيتي مارتينيز لبرنامج تأهيلي ولياقي اليوم السبت قبل العودة لمشاركة الأصفر في التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، وصل المغربي نور الدين امرابط مساء اليوم إلى الرياض، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للحجر - حسب البروتوكول الصحي - ثلاثة أيام، ومن ثم إجراء فحص فيروس كورونا قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية، كما هو الحال لمواطنه عبدالرزاق حمدالله المتوقع وصوله للرياض خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ميدانيًّا، يواصل النصر تحضيراته لمواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأحد 4 إبريل المقبل.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
10:35 PM

النصر: الغنام وبيتي علاج تأهيلي.. والحجر بانتظار "امرابط " و"حمدالله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خضع ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي النصر خالد الغنام والأرجنتيني بيتي مارتينيز لبرنامج تأهيلي ولياقي اليوم السبت قبل العودة لمشاركة الأصفر في التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، وصل المغربي نور الدين امرابط مساء اليوم إلى الرياض، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للحجر - حسب البروتوكول الصحي - ثلاثة أيام، ومن ثم إجراء فحص فيروس كورونا قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية، كما هو الحال لمواطنه عبدالرزاق حمدالله المتوقع وصوله للرياض خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ميدانيًّا، يواصل النصر تحضيراته لمواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأحد 4 إبريل المقبل.

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