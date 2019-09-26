قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المتدربين- بصرف مكافأة التفوق العلمي للفصل الصيفي من العام الماضي 1439/ 1440هـ. وأشار مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بن محمد بركات، إلى انتهاء إجراءات صرف مكافأة التفوق العلمي لعدد (471) متدربًا ومتدربة؛ وذلك على النحو التالي: الكليات التقنية بنين (444) متدربًا، وللكليات التقنية للبنات (27) متدربة. حيث سيحصل كل متفوق على مبلغ مالي (2000) ريال، من صندوق المتدربين الرئيسي، وشهادة تكريم من قِبَل المؤسسة العامة، لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط؛ ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00؛ وذلك في الفصل الأخير، الذي يسبق تخرجه، ويجب أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية، ويعتبر من أهم أهداف مكافأة التفوق العلمي، أن يكون قدوة لزملائه، وأن يكون داعمًا قويًّا لهم، لتهيئتهم للحياة العملية. الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عَمِلت على صرف مكافأة التفوق العلمي لـ(3102) متدرب ومتدربة، منذ إقرار الضوابط المحدثة والمعتمدة لها؛ وذلك في إطار دعمها المتواصل لمتدربيها من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحفيزهم.

"التدريب التقني": صرف مكافأة التفوق العلمي لـ471 متدربًا ومتدربة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-26 قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المتدربين- بصرف مكافأة التفوق العلمي للفصل الصيفي من العام الماضي 1439/ 1440هـ.

وأشار مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بن محمد بركات، إلى انتهاء إجراءات صرف مكافأة التفوق العلمي لعدد (471) متدربًا ومتدربة؛ وذلك على النحو التالي: الكليات التقنية بنين (444) متدربًا، وللكليات التقنية للبنات (27) متدربة.

حيث سيحصل كل متفوق على مبلغ مالي (2000) ريال، من صندوق المتدربين الرئيسي، وشهادة تكريم من قِبَل المؤسسة العامة، لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط؛ ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00؛ وذلك في الفصل الأخير، الذي يسبق تخرجه، ويجب أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية، ويعتبر من أهم أهداف مكافأة التفوق العلمي، أن يكون قدوة لزملائه، وأن يكون داعمًا قويًّا لهم، لتهيئتهم للحياة العملية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عَمِلت على صرف مكافأة التفوق العلمي لـ(3102) متدرب ومتدربة، منذ إقرار الضوابط المحدثة والمعتمدة لها؛ وذلك في إطار دعمها المتواصل لمتدربيها من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحفيزهم.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 11:45 AM

اخر تعديل 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 12:43 PM

"التدريب التقني": صرف مكافأة التفوق العلمي لـ471 متدربًا ومتدربة في إطار دعمها المتواصل لمتدربيها من خلال تقديم كافة أوجه الدعم





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قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المتدربين- بصرف مكافأة التفوق العلمي للفصل الصيفي من العام الماضي 1439/ 1440هـ.

وأشار مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بن محمد بركات، إلى انتهاء إجراءات صرف مكافأة التفوق العلمي لعدد (471) متدربًا ومتدربة؛ وذلك على النحو التالي: الكليات التقنية بنين (444) متدربًا، وللكليات التقنية للبنات (27) متدربة.

حيث سيحصل كل متفوق على مبلغ مالي (2000) ريال، من صندوق المتدربين الرئيسي، وشهادة تكريم من قِبَل المؤسسة العامة، لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط؛ ومنها الحصول على نسبة 4.75 من 5.00؛ وذلك في الفصل الأخير، الذي يسبق تخرجه، ويجب أن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية، ويعتبر من أهم أهداف مكافأة التفوق العلمي، أن يكون قدوة لزملائه، وأن يكون داعمًا قويًّا لهم، لتهيئتهم للحياة العملية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عَمِلت على صرف مكافأة التفوق العلمي لـ(3102) متدرب ومتدربة، منذ إقرار الضوابط المحدثة والمعتمدة لها؛ وذلك في إطار دعمها المتواصل لمتدربيها من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحفيزهم.