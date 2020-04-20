أكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها قامت بمخالفة المسلخ الذي ظهر فيه طبيب بيطري وهو يقوم بعمل "الكاشير" تاركاً الذبائح بدون كشف للتأكد من صحتها. وقالت أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق“: إنه إشارة إلى المقطع الذي يبين قيام الطبيب البيطري بعمل المحاسب في أحد المسالخ المعتمدة، وبعد التحقق من الواقعة؛ اتضح بأنها كانت نتيجة تأخر إصدار تصاريح تنقل في فترة المنع للمحاسب ومراقبي الأمانة للموقع. وأضافت الأمانة أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية وتسجيل محضر مخالفة للمستثمر بعدم الفحص البيطري للذبائح وتغريمه، كما تم تكليف فريق من المراقبين الصحيين بالتواجد المستمر بالمسالخ. وكان مقطع فيديو متداولاً ظهر فيه طبيب بيطري مهمته الكشف على الذبائح تحوّل إلى كاشير داخل مسلخ معتمد من أمانة العاصمة المقدسة. وأظهر المقطع طبيباً بيطرياً مهمته الكشف على الذبائح التي ترد إلى المسلخ المعتمد من أمانة العاصمة المقدسة للتأكد من صحتها قبل ذبحها، وهو يمارس عمل "الكاشير" بحجة ضغط عمل - على حد قوله للمصور الذي وثق الحادثة.

"أمانة مكة" بعد رفض طبيب بيطري الكشف على الذبائح: تم تغريم المسلخ عبدالرزاق البجالي سبق 2020-04-20 أكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها قامت بمخالفة المسلخ الذي ظهر فيه طبيب بيطري وهو يقوم بعمل "الكاشير" تاركاً الذبائح بدون كشف للتأكد من صحتها.



وقالت أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق“: إنه إشارة إلى المقطع الذي يبين قيام الطبيب البيطري بعمل المحاسب في أحد المسالخ المعتمدة، وبعد التحقق من الواقعة؛ اتضح بأنها كانت نتيجة تأخر إصدار تصاريح تنقل في فترة المنع للمحاسب ومراقبي الأمانة للموقع.



وأضافت الأمانة أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية وتسجيل محضر مخالفة للمستثمر بعدم الفحص البيطري للذبائح وتغريمه، كما تم تكليف فريق من المراقبين الصحيين بالتواجد المستمر بالمسالخ.



وكان مقطع فيديو متداولاً ظهر فيه طبيب بيطري مهمته الكشف على الذبائح تحوّل إلى كاشير داخل مسلخ معتمد من أمانة العاصمة المقدسة.



وأظهر المقطع طبيباً بيطرياً مهمته الكشف على الذبائح التي ترد إلى المسلخ المعتمد من أمانة العاصمة المقدسة للتأكد من صحتها قبل ذبحها، وهو يمارس عمل "الكاشير" بحجة ضغط عمل - على حد قوله للمصور الذي وثق الحادثة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 06:15 PM

"أمانة مكة" بعد رفض طبيب بيطري الكشف على الذبائح: تم تغريم المسلخ ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بعمل "الكاشير"





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أكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها قامت بمخالفة المسلخ الذي ظهر فيه طبيب بيطري وهو يقوم بعمل "الكاشير" تاركاً الذبائح بدون كشف للتأكد من صحتها.



وقالت أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق“: إنه إشارة إلى المقطع الذي يبين قيام الطبيب البيطري بعمل المحاسب في أحد المسالخ المعتمدة، وبعد التحقق من الواقعة؛ اتضح بأنها كانت نتيجة تأخر إصدار تصاريح تنقل في فترة المنع للمحاسب ومراقبي الأمانة للموقع.



وأضافت الأمانة أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية وتسجيل محضر مخالفة للمستثمر بعدم الفحص البيطري للذبائح وتغريمه، كما تم تكليف فريق من المراقبين الصحيين بالتواجد المستمر بالمسالخ.



وكان مقطع فيديو متداولاً ظهر فيه طبيب بيطري مهمته الكشف على الذبائح تحوّل إلى كاشير داخل مسلخ معتمد من أمانة العاصمة المقدسة.



وأظهر المقطع طبيباً بيطرياً مهمته الكشف على الذبائح التي ترد إلى المسلخ المعتمد من أمانة العاصمة المقدسة للتأكد من صحتها قبل ذبحها، وهو يمارس عمل "الكاشير" بحجة ضغط عمل - على حد قوله للمصور الذي وثق الحادثة.