النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة حقوق الإنسان تتفقد سجن "الملز" بعد الحريق الذي وقع بداخله

للوقوف على أسبابه والتأكد من سلامة الإجراءات

اختتمت هيئة حقوق الإنسان، جولتها التفقدية للوقوف على أسباب الحريق بسجن الملز، وما قامت به الجهات المسؤولة حيال هذا الحادث.

وأوضح مدير عام المتابعة والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان عبدالرحمن العتيبي، أن "الهيئة باشرت زيارة السجن بعد خبر الحريق الذي نتج عنه وفاة ٣ موقوفين وإصابة ٢١ آخرين، نتيجة اندلاع الحريق".

وأضاف: "وقف فريق الهيئة على مكان الحريق، والتقى المسؤولين في السجن، وكذلك عددًا من الموقوفين؛ للتحقق من أسباب وقوع الحادثة والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، ومدى ملاءمة مكان التوقيف والاحتياطات اللازمة للمعايير الدولية، ومدى الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء".

كما تمت زيارة مدينة الملك سعود الطبية؛ للتأكد من حصول الموقوفين المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وبين "العتيبي"، أن المتابعة والتنسيق لا تزال مستمرة مع الأجهزة المعنية؛ لمعرفة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات وما يتم اتخاذه من إجراءات، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالصحة والعافية.

هيئة حقوق الانسان سجن الملز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة حقوق الإنسان تتفقد سجن "الملز" بعد الحريق الذي وقع بداخله
سبق

اختتمت هيئة حقوق الإنسان، جولتها التفقدية للوقوف على أسباب الحريق بسجن الملز، وما قامت به الجهات المسؤولة حيال هذا الحادث.

وأوضح مدير عام المتابعة والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان عبدالرحمن العتيبي، أن "الهيئة باشرت زيارة السجن بعد خبر الحريق الذي نتج عنه وفاة ٣ موقوفين وإصابة ٢١ آخرين، نتيجة اندلاع الحريق".

وأضاف: "وقف فريق الهيئة على مكان الحريق، والتقى المسؤولين في السجن، وكذلك عددًا من الموقوفين؛ للتحقق من أسباب وقوع الحادثة والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، ومدى ملاءمة مكان التوقيف والاحتياطات اللازمة للمعايير الدولية، ومدى الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء".

كما تمت زيارة مدينة الملك سعود الطبية؛ للتأكد من حصول الموقوفين المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وبين "العتيبي"، أن المتابعة والتنسيق لا تزال مستمرة مع الأجهزة المعنية؛ لمعرفة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات وما يتم اتخاذه من إجراءات، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالصحة والعافية.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
04:32 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
08:54 PM

هيئة حقوق الإنسان تتفقد سجن "الملز" بعد الحريق الذي وقع بداخله

للوقوف على أسبابه والتأكد من سلامة الإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,418

اختتمت هيئة حقوق الإنسان، جولتها التفقدية للوقوف على أسباب الحريق بسجن الملز، وما قامت به الجهات المسؤولة حيال هذا الحادث.

وأوضح مدير عام المتابعة والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان عبدالرحمن العتيبي، أن "الهيئة باشرت زيارة السجن بعد خبر الحريق الذي نتج عنه وفاة ٣ موقوفين وإصابة ٢١ آخرين، نتيجة اندلاع الحريق".

وأضاف: "وقف فريق الهيئة على مكان الحريق، والتقى المسؤولين في السجن، وكذلك عددًا من الموقوفين؛ للتحقق من أسباب وقوع الحادثة والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، ومدى ملاءمة مكان التوقيف والاحتياطات اللازمة للمعايير الدولية، ومدى الالتزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء".

كما تمت زيارة مدينة الملك سعود الطبية؛ للتأكد من حصول الموقوفين المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وبين "العتيبي"، أن المتابعة والتنسيق لا تزال مستمرة مع الأجهزة المعنية؛ لمعرفة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات وما يتم اتخاذه من إجراءات، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة