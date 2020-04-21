النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواصفات": 3400 خدمة نُفّذت "عن بُعد" خلال أسبوعين

"الهيئة" اختبرت وفحصت 101 عينة بالرياض والشرقية ومكة

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين؛ حيث أسفرت جهودها خلال الأسبوعين الماضيين عن تقديم أكثر من 3400 خدمة في مجال اختبار المنتجات، أو إصدار شهادات المطابقة وتراخيص استخدام علامة الجودة.

وقامت فِرَق العمل بالهيئة خلال الأسبوعين الماضيين باختبار وفحص 101 عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 1197 ترخيصًا باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة المختلفة، منها 748 ترخيصًا للأجهزة المنزلية، و324 ترخيصًا للإطارات، و57 ترخيصًا للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب 22 ترخيصًا للمحركات الكهربائية.

كما أصدرت الهيئة 46 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، كذلك تم منح تراخيص جديدة لعدد 5 منشآت باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما تم استقبال 17 طلبًا إلكترونيًّا جديدًا لمنشآت ترغب في الحصول على العلامة.

وفي مجال المطابقة، أصدرت هيئة المواصفات ثلاث شهادات مطابقة لاعتماد الطراز: شهادتان لشارة المطابقة الخليجية، إلى جانب 30 ترخيصًا باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل، وتضمنت جهود الهيئة أيضًا خلال الأسبوعين الماضيين إصدار 125 شهادة اعتراف بشهادة الـIECEE.

كما تَلَقّت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين 1027 استفسارًا عبر البريد الإلكتروني، و584 اتصالًا هاتفيًّا عبر الرقم الموحد، فيما تم الرد على 336 استفسارًا واردًا لوحدة فحص السيارات.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وقت سابق، استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بُعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة مقراتها ومكاتبها المختلفة.

وأشارت إلى أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد 920009085 أو البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات": 3400 خدمة نُفّذت "عن بُعد" خلال أسبوعين
سبق

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين؛ حيث أسفرت جهودها خلال الأسبوعين الماضيين عن تقديم أكثر من 3400 خدمة في مجال اختبار المنتجات، أو إصدار شهادات المطابقة وتراخيص استخدام علامة الجودة.

وقامت فِرَق العمل بالهيئة خلال الأسبوعين الماضيين باختبار وفحص 101 عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 1197 ترخيصًا باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة المختلفة، منها 748 ترخيصًا للأجهزة المنزلية، و324 ترخيصًا للإطارات، و57 ترخيصًا للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب 22 ترخيصًا للمحركات الكهربائية.

كما أصدرت الهيئة 46 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، كذلك تم منح تراخيص جديدة لعدد 5 منشآت باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما تم استقبال 17 طلبًا إلكترونيًّا جديدًا لمنشآت ترغب في الحصول على العلامة.

وفي مجال المطابقة، أصدرت هيئة المواصفات ثلاث شهادات مطابقة لاعتماد الطراز: شهادتان لشارة المطابقة الخليجية، إلى جانب 30 ترخيصًا باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل، وتضمنت جهود الهيئة أيضًا خلال الأسبوعين الماضيين إصدار 125 شهادة اعتراف بشهادة الـIECEE.

كما تَلَقّت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين 1027 استفسارًا عبر البريد الإلكتروني، و584 اتصالًا هاتفيًّا عبر الرقم الموحد، فيما تم الرد على 336 استفسارًا واردًا لوحدة فحص السيارات.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وقت سابق، استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بُعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة مقراتها ومكاتبها المختلفة.

وأشارت إلى أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد 920009085 أو البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:37 PM

"المواصفات": 3400 خدمة نُفّذت "عن بُعد" خلال أسبوعين

"الهيئة" اختبرت وفحصت 101 عينة بالرياض والشرقية ومكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
266

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين؛ حيث أسفرت جهودها خلال الأسبوعين الماضيين عن تقديم أكثر من 3400 خدمة في مجال اختبار المنتجات، أو إصدار شهادات المطابقة وتراخيص استخدام علامة الجودة.

وقامت فِرَق العمل بالهيئة خلال الأسبوعين الماضيين باختبار وفحص 101 عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 1197 ترخيصًا باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة المختلفة، منها 748 ترخيصًا للأجهزة المنزلية، و324 ترخيصًا للإطارات، و57 ترخيصًا للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب 22 ترخيصًا للمحركات الكهربائية.

كما أصدرت الهيئة 46 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، كذلك تم منح تراخيص جديدة لعدد 5 منشآت باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما تم استقبال 17 طلبًا إلكترونيًّا جديدًا لمنشآت ترغب في الحصول على العلامة.

وفي مجال المطابقة، أصدرت هيئة المواصفات ثلاث شهادات مطابقة لاعتماد الطراز: شهادتان لشارة المطابقة الخليجية، إلى جانب 30 ترخيصًا باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل، وتضمنت جهود الهيئة أيضًا خلال الأسبوعين الماضيين إصدار 125 شهادة اعتراف بشهادة الـIECEE.

كما تَلَقّت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين 1027 استفسارًا عبر البريد الإلكتروني، و584 اتصالًا هاتفيًّا عبر الرقم الموحد، فيما تم الرد على 336 استفسارًا واردًا لوحدة فحص السيارات.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وقت سابق، استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بُعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة مقراتها ومكاتبها المختلفة.

وأشارت إلى أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد 920009085 أو البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة