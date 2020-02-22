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إطلاق التيار الكهربائي لـ157 وحدة سكنية في "واحة مكة"

أول مشروع عقاري بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم التيار الكهربائي لـ157 وحدة سكنية في مشروع واحة مكة المرحلة الثانية بمخطط الزايدي، عقب توجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وكان الأمير "بدر" قد عقد اجتماعاً بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة؛ لبحث خطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية في مشروع واحة مكة "المرحلة الثانية" بمخطط الزايدي الخميس الماضي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وحثّ الأمير "بدر" الجهات المعنية على ضرورة التنسيق فيما بينها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولاً للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم، وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.

وتبرز أهمية مشروع واحة مكة من كونه يرتكز على عدّة مقومات يأتي في مقدمتها أنه يقع على بعد 14.5 كيلومتر من المسجد الحرام، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع خصصت لبناء 4100 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق مختلفة المساحات، إضافة إلى عدد من المواقع التجارية وأخرى للأعمال والخدمات والمرافق العامة، وشبكة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء ومنطقة خدمات تجارية.

ويعتبر المشروع، الذي وضع أمير منطقة مكة المكرمة حجر أساسه، أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، ومشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وإنشاء الطرق الدائرية، من خلال إنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة، تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.

عبدالله الراجحي جدة هادي العصيمي مكة المكرمة إطلاق التيار الكهربائي واحة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق التيار الكهربائي لـ157 وحدة سكنية في "واحة مكة"
سبق

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم التيار الكهربائي لـ157 وحدة سكنية في مشروع واحة مكة المرحلة الثانية بمخطط الزايدي، عقب توجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وكان الأمير "بدر" قد عقد اجتماعاً بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة؛ لبحث خطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية في مشروع واحة مكة "المرحلة الثانية" بمخطط الزايدي الخميس الماضي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وحثّ الأمير "بدر" الجهات المعنية على ضرورة التنسيق فيما بينها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولاً للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم، وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.

وتبرز أهمية مشروع واحة مكة من كونه يرتكز على عدّة مقومات يأتي في مقدمتها أنه يقع على بعد 14.5 كيلومتر من المسجد الحرام، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع خصصت لبناء 4100 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق مختلفة المساحات، إضافة إلى عدد من المواقع التجارية وأخرى للأعمال والخدمات والمرافق العامة، وشبكة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء ومنطقة خدمات تجارية.

ويعتبر المشروع، الذي وضع أمير منطقة مكة المكرمة حجر أساسه، أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، ومشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وإنشاء الطرق الدائرية، من خلال إنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة، تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
03:31 PM

إطلاق التيار الكهربائي لـ157 وحدة سكنية في "واحة مكة"

أول مشروع عقاري بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

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مجموعة من المحررين - جدة
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أطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم التيار الكهربائي لـ157 وحدة سكنية في مشروع واحة مكة المرحلة الثانية بمخطط الزايدي، عقب توجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وكان الأمير "بدر" قد عقد اجتماعاً بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة؛ لبحث خطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية في مشروع واحة مكة "المرحلة الثانية" بمخطط الزايدي الخميس الماضي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وحثّ الأمير "بدر" الجهات المعنية على ضرورة التنسيق فيما بينها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولاً للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم، وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.

وتبرز أهمية مشروع واحة مكة من كونه يرتكز على عدّة مقومات يأتي في مقدمتها أنه يقع على بعد 14.5 كيلومتر من المسجد الحرام، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع خصصت لبناء 4100 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق مختلفة المساحات، إضافة إلى عدد من المواقع التجارية وأخرى للأعمال والخدمات والمرافق العامة، وشبكة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء ومنطقة خدمات تجارية.

ويعتبر المشروع، الذي وضع أمير منطقة مكة المكرمة حجر أساسه، أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، ومشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وإنشاء الطرق الدائرية، من خلال إنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة، تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.

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