النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيشة.. استئصال ورم على المبيض بلغ وزنه 2.5 كجم

سبّب للمريضة آلاماً شديدة ومعاناة وكاد أن يؤدي إلى غرغرينا

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، في إجراء عملية جراحية؛ لإزالة ورم على المبيض بلغ وزنه 2.5 كجم، تسبب في آلام شديدة ومعاناة مستمرة كاد أن يؤدي إلى غرغرينا.

وأوضحت "صحة بيشة" أن المريضة راجعت قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام مزمنة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود ورم بالبطن يمتد فوق السرة، وقد أُدخلت المريضة للتنويم، وخضعت لفحوصات إشعاعية ومخبرية.

وقالت: بعد الاطلاع على النتائج قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الورم بالكامل والمبيض الأيمن التالف دون أي مضاعفات.

تكوّن الفريق الطبي المشرف على الحالة بقيادة استشاري جراحة عامة دكتور إبراهيم طلعت، واستشاري جراحة عامة دكتورة سميرة بوطاهر، واستشاري تخدير دكتور حميد بوقطوف، واستشاري نساء وولادة دكتور وليد عبدالعاطي.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال واحد من المستشفيات التخصصية الحديثة التابعة لصحة بيشة بسعة 100 سرير، ويُعتبر مستشفى مرجعياً لجميع حالات أمراض النساء والتوليد، وبلغ عدد الولادات خلال شهر يناير 2022 (313) ولادة، وعدد المواليد (165) ذكرًا و(157) أنثى.

فريق طبي مستشفى الولادة والأطفال بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيشة.. استئصال ورم على المبيض بلغ وزنه 2.5 كجم
سبق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، في إجراء عملية جراحية؛ لإزالة ورم على المبيض بلغ وزنه 2.5 كجم، تسبب في آلام شديدة ومعاناة مستمرة كاد أن يؤدي إلى غرغرينا.

وأوضحت "صحة بيشة" أن المريضة راجعت قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام مزمنة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود ورم بالبطن يمتد فوق السرة، وقد أُدخلت المريضة للتنويم، وخضعت لفحوصات إشعاعية ومخبرية.

وقالت: بعد الاطلاع على النتائج قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الورم بالكامل والمبيض الأيمن التالف دون أي مضاعفات.

تكوّن الفريق الطبي المشرف على الحالة بقيادة استشاري جراحة عامة دكتور إبراهيم طلعت، واستشاري جراحة عامة دكتورة سميرة بوطاهر، واستشاري تخدير دكتور حميد بوقطوف، واستشاري نساء وولادة دكتور وليد عبدالعاطي.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال واحد من المستشفيات التخصصية الحديثة التابعة لصحة بيشة بسعة 100 سرير، ويُعتبر مستشفى مرجعياً لجميع حالات أمراض النساء والتوليد، وبلغ عدد الولادات خلال شهر يناير 2022 (313) ولادة، وعدد المواليد (165) ذكرًا و(157) أنثى.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
02:58 PM

بيشة.. استئصال ورم على المبيض بلغ وزنه 2.5 كجم

سبّب للمريضة آلاماً شديدة ومعاناة وكاد أن يؤدي إلى غرغرينا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
1,050

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، في إجراء عملية جراحية؛ لإزالة ورم على المبيض بلغ وزنه 2.5 كجم، تسبب في آلام شديدة ومعاناة مستمرة كاد أن يؤدي إلى غرغرينا.

وأوضحت "صحة بيشة" أن المريضة راجعت قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام مزمنة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود ورم بالبطن يمتد فوق السرة، وقد أُدخلت المريضة للتنويم، وخضعت لفحوصات إشعاعية ومخبرية.

وقالت: بعد الاطلاع على النتائج قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الورم بالكامل والمبيض الأيمن التالف دون أي مضاعفات.

تكوّن الفريق الطبي المشرف على الحالة بقيادة استشاري جراحة عامة دكتور إبراهيم طلعت، واستشاري جراحة عامة دكتورة سميرة بوطاهر، واستشاري تخدير دكتور حميد بوقطوف، واستشاري نساء وولادة دكتور وليد عبدالعاطي.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال واحد من المستشفيات التخصصية الحديثة التابعة لصحة بيشة بسعة 100 سرير، ويُعتبر مستشفى مرجعياً لجميع حالات أمراض النساء والتوليد، وبلغ عدد الولادات خلال شهر يناير 2022 (313) ولادة، وعدد المواليد (165) ذكرًا و(157) أنثى.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,366
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,052
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,079

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة