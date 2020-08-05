النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي "طور آل الحسن" بتهامة قحطان: نناشد وزير النقل سفلتة وصيانة طريق الطور

سوء حاله خصوصاً عند هطول الأمطار تسبب بترك بعضهم لمنازلهم وأملاكهم

ناشد أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومدير عام النقل بمنطقة عسير، والجهات ذات العلاقة، باتخاذ اللازم حيال تذليل عقبات وسفلتة طريق الطور الذي تستخدمه فئة كبيرة من المواطنين من ممارسي الزراعة والرعي والمناحل.

وأشار الأهالي إلى أن الطريق الذي لا يتجاوز طوله 11 كم، ذو أهمية قصوى، حيث يوجد فيه منازل وأملاك ما لا يقل عن 300 شخص، فيما تسبب سوء حاله، وخصوصاً عند هطول الأمطار، في ترك البعض منهم لمنازلهم وأملاكهم التي يعتمدون عليها في حياتهم مثل الزراعة وتربية المواشي والنحل وغيرها.

وتحدث لـ"سبق" نائب قبيلة اللحام، الحسن تهامة قحطان، يحيى بن ملهوي القحطاني، قائلاً: "نعاني من سوء هذا الطريق الذي سبق وأن تم المطالبة ‏بتذليل تلك العقبات وسفلتته ولكن دون جدوي أو حل لتلك الطريق".

وأضاف نائب "آل الحسن": "نطالب ونناشد المسؤولين بوزارة النقل، وعلى رأسهم معالي الوزير، ومدير طرق منطقة عسير، بالوقوف على ذلك الطريق؛ لما فيه خدمت سكان الطور، حيث إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- تحرص على تذليل الصعاب التي تواجه المواطن على وجه الخصوص".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي "طور آل الحسن" بتهامة قحطان: نناشد وزير النقل سفلتة وصيانة طريق الطور
سبق

ناشد أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومدير عام النقل بمنطقة عسير، والجهات ذات العلاقة، باتخاذ اللازم حيال تذليل عقبات وسفلتة طريق الطور الذي تستخدمه فئة كبيرة من المواطنين من ممارسي الزراعة والرعي والمناحل.

وأشار الأهالي إلى أن الطريق الذي لا يتجاوز طوله 11 كم، ذو أهمية قصوى، حيث يوجد فيه منازل وأملاك ما لا يقل عن 300 شخص، فيما تسبب سوء حاله، وخصوصاً عند هطول الأمطار، في ترك البعض منهم لمنازلهم وأملاكهم التي يعتمدون عليها في حياتهم مثل الزراعة وتربية المواشي والنحل وغيرها.

وتحدث لـ"سبق" نائب قبيلة اللحام، الحسن تهامة قحطان، يحيى بن ملهوي القحطاني، قائلاً: "نعاني من سوء هذا الطريق الذي سبق وأن تم المطالبة ‏بتذليل تلك العقبات وسفلتته ولكن دون جدوي أو حل لتلك الطريق".

وأضاف نائب "آل الحسن": "نطالب ونناشد المسؤولين بوزارة النقل، وعلى رأسهم معالي الوزير، ومدير طرق منطقة عسير، بالوقوف على ذلك الطريق؛ لما فيه خدمت سكان الطور، حيث إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- تحرص على تذليل الصعاب التي تواجه المواطن على وجه الخصوص".

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
06:56 PM

أهالي "طور آل الحسن" بتهامة قحطان: نناشد وزير النقل سفلتة وصيانة طريق الطور

سوء حاله خصوصاً عند هطول الأمطار تسبب بترك بعضهم لمنازلهم وأملاكهم

A A A
بندر آل عوض - عسير
2
2,886

ناشد أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومدير عام النقل بمنطقة عسير، والجهات ذات العلاقة، باتخاذ اللازم حيال تذليل عقبات وسفلتة طريق الطور الذي تستخدمه فئة كبيرة من المواطنين من ممارسي الزراعة والرعي والمناحل.

وأشار الأهالي إلى أن الطريق الذي لا يتجاوز طوله 11 كم، ذو أهمية قصوى، حيث يوجد فيه منازل وأملاك ما لا يقل عن 300 شخص، فيما تسبب سوء حاله، وخصوصاً عند هطول الأمطار، في ترك البعض منهم لمنازلهم وأملاكهم التي يعتمدون عليها في حياتهم مثل الزراعة وتربية المواشي والنحل وغيرها.

وتحدث لـ"سبق" نائب قبيلة اللحام، الحسن تهامة قحطان، يحيى بن ملهوي القحطاني، قائلاً: "نعاني من سوء هذا الطريق الذي سبق وأن تم المطالبة ‏بتذليل تلك العقبات وسفلتته ولكن دون جدوي أو حل لتلك الطريق".

وأضاف نائب "آل الحسن": "نطالب ونناشد المسؤولين بوزارة النقل، وعلى رأسهم معالي الوزير، ومدير طرق منطقة عسير، بالوقوف على ذلك الطريق؛ لما فيه خدمت سكان الطور، حيث إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- تحرص على تذليل الصعاب التي تواجه المواطن على وجه الخصوص".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,675
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,408

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة