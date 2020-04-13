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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

ارتفاع إصابات "كورونا" في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 155 حالة

3124 يخضعون للحجر الصحي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته إلى 155، فيما يخضع عدة آلاف منهم للحجر الصحي.


وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم الكشف عن إصابة 155 جندياً إسرائيلياً بفيروس كورونا، مضيفاً أن 30 من الجنود، إما تشافوا، أو تم تسريحهم من الخدمة، مشيراً إلى أن الجنود المصابين بالفيروس في صفوف الجيش يبلغ حالياً 125 مصاباً.


وتابع: "إصابات الجنود طفيفة"، وأشار إلى أن 3124 من عناصر الجيش، يوجدون قيد الحجر الصحي.


من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في "إسرائيل" إلى 11235 حالة، وتسجيل 112 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات "كورونا" في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 155 حالة
سبق

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته إلى 155، فيما يخضع عدة آلاف منهم للحجر الصحي.


وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم الكشف عن إصابة 155 جندياً إسرائيلياً بفيروس كورونا، مضيفاً أن 30 من الجنود، إما تشافوا، أو تم تسريحهم من الخدمة، مشيراً إلى أن الجنود المصابين بالفيروس في صفوف الجيش يبلغ حالياً 125 مصاباً.


وتابع: "إصابات الجنود طفيفة"، وأشار إلى أن 3124 من عناصر الجيش، يوجدون قيد الحجر الصحي.


من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في "إسرائيل" إلى 11235 حالة، وتسجيل 112 حالة وفاة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:13 PM

ارتفاع إصابات "كورونا" في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 155 حالة

3124 يخضعون للحجر الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته إلى 155، فيما يخضع عدة آلاف منهم للحجر الصحي.


وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم الكشف عن إصابة 155 جندياً إسرائيلياً بفيروس كورونا، مضيفاً أن 30 من الجنود، إما تشافوا، أو تم تسريحهم من الخدمة، مشيراً إلى أن الجنود المصابين بالفيروس في صفوف الجيش يبلغ حالياً 125 مصاباً.


وتابع: "إصابات الجنود طفيفة"، وأشار إلى أن 3124 من عناصر الجيش، يوجدون قيد الحجر الصحي.


من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في "إسرائيل" إلى 11235 حالة، وتسجيل 112 حالة وفاة.

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