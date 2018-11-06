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القصيم تترقب الزيارة التاريخية لخادم الحرمين.. يدشن مشاريع حكومية بـ16 مليار ريال

تشمل الجوانب التنموية والتعليمية والإسكان والطرق والبيئة والكهرباء والمياه والخدمات

يصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إلى منطقة القصيم، في جولته التي تشمل بعض المناطق السعودية، حيث يدشّن بعض المشاريع ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، بقيمة تتجاوز 16 مليار ريال.

وقد استعدت المنطقة لهذه الزيارة التاريخية منذ وقت مبكر من خلال تجميل الطرقات وتجهيز موقع الحفل والتأكد من الترتيبات النهائية.

وتبدأ برامج الحفل الرسمي لأهالي المنطقة، الذي سيقام اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة أمير القصيم، وكلمة أهالي المنطقة.

وتشتمل الفقرات على قصيدة شعرية للشاعر سعود الحافي، وتقديم أوبريت "تباشر سلمان" على مدى نصف الساعة، قبل تسليم الجوائر لبعض المميزين ثم اختتام الحفل بالعرضة النجدية.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين، غداً، تدشين 402 مشروع، ويضع حجر الأساس لـ199 مشروعاً آخر بقيمة إجمالية قدرها 16.354.890.187 ريالاً.

وتشمل هذه المشروعات الجوانب التنموية والتعليمة والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والمياه والخدمات العامة، ومشاريع اقتصادية حكومية.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم تترقب الزيارة التاريخية لخادم الحرمين.. يدشن مشاريع حكومية بـ16 مليار ريال
سبق

يصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إلى منطقة القصيم، في جولته التي تشمل بعض المناطق السعودية، حيث يدشّن بعض المشاريع ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، بقيمة تتجاوز 16 مليار ريال.

وقد استعدت المنطقة لهذه الزيارة التاريخية منذ وقت مبكر من خلال تجميل الطرقات وتجهيز موقع الحفل والتأكد من الترتيبات النهائية.

وتبدأ برامج الحفل الرسمي لأهالي المنطقة، الذي سيقام اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة أمير القصيم، وكلمة أهالي المنطقة.

وتشتمل الفقرات على قصيدة شعرية للشاعر سعود الحافي، وتقديم أوبريت "تباشر سلمان" على مدى نصف الساعة، قبل تسليم الجوائر لبعض المميزين ثم اختتام الحفل بالعرضة النجدية.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين، غداً، تدشين 402 مشروع، ويضع حجر الأساس لـ199 مشروعاً آخر بقيمة إجمالية قدرها 16.354.890.187 ريالاً.

وتشمل هذه المشروعات الجوانب التنموية والتعليمة والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والمياه والخدمات العامة، ومشاريع اقتصادية حكومية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
05:55 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:50 PM

القصيم تترقب الزيارة التاريخية لخادم الحرمين.. يدشن مشاريع حكومية بـ16 مليار ريال

تشمل الجوانب التنموية والتعليمية والإسكان والطرق والبيئة والكهرباء والمياه والخدمات

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بدر العتيبي - القصيم
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يصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إلى منطقة القصيم، في جولته التي تشمل بعض المناطق السعودية، حيث يدشّن بعض المشاريع ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، بقيمة تتجاوز 16 مليار ريال.

وقد استعدت المنطقة لهذه الزيارة التاريخية منذ وقت مبكر من خلال تجميل الطرقات وتجهيز موقع الحفل والتأكد من الترتيبات النهائية.

وتبدأ برامج الحفل الرسمي لأهالي المنطقة، الذي سيقام اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة أمير القصيم، وكلمة أهالي المنطقة.

وتشتمل الفقرات على قصيدة شعرية للشاعر سعود الحافي، وتقديم أوبريت "تباشر سلمان" على مدى نصف الساعة، قبل تسليم الجوائر لبعض المميزين ثم اختتام الحفل بالعرضة النجدية.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين، غداً، تدشين 402 مشروع، ويضع حجر الأساس لـ199 مشروعاً آخر بقيمة إجمالية قدرها 16.354.890.187 ريالاً.

وتشمل هذه المشروعات الجوانب التنموية والتعليمة والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والمياه والخدمات العامة، ومشاريع اقتصادية حكومية.

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