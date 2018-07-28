النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

بعد 8 أشهر من عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي

أعلن رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقًا، سعد الحريري، دعمه لتكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انطلاق المشاورات النيابية برئاسة الرئيس ميشال عون حول تسمية الشخصية المخولة بتشكيل الحكومة.

وقال الحريري عبر صفحته على "تويتر": "سميت الرئيس نجيب ميقاتي بناءً على المسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، ولا يجب التوقف عند الصغائر؛ فالبلد بحاجة إلى حكومة"؛ وفق تعبيره.

وأعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، أمس الأحد، دعمهم لترشيح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة، خلال الاستشارات النيابية المقررة اليوم، عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة؛ إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون؛ وفق "سبوتنيك عربي".

وجاء إعلان رؤساء الحكومات السابقون (فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري، وتمام سلام)، عقب اجتماعهم في "بيت الوسط" لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد؛ ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أخيرًا أنه "تَحدد يوم الاثنين 26 يوليو الجاري، موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة".

واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه بتشكيلها ومواجهته عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان
سبق

أعلن رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقًا، سعد الحريري، دعمه لتكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انطلاق المشاورات النيابية برئاسة الرئيس ميشال عون حول تسمية الشخصية المخولة بتشكيل الحكومة.

وقال الحريري عبر صفحته على "تويتر": "سميت الرئيس نجيب ميقاتي بناءً على المسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، ولا يجب التوقف عند الصغائر؛ فالبلد بحاجة إلى حكومة"؛ وفق تعبيره.

وأعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، أمس الأحد، دعمهم لترشيح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة، خلال الاستشارات النيابية المقررة اليوم، عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة؛ إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون؛ وفق "سبوتنيك عربي".

وجاء إعلان رؤساء الحكومات السابقون (فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري، وتمام سلام)، عقب اجتماعهم في "بيت الوسط" لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد؛ ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أخيرًا أنه "تَحدد يوم الاثنين 26 يوليو الجاري، موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة".

واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه بتشكيلها ومواجهته عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:25 PM

"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

بعد 8 أشهر من عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,497

أعلن رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقًا، سعد الحريري، دعمه لتكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انطلاق المشاورات النيابية برئاسة الرئيس ميشال عون حول تسمية الشخصية المخولة بتشكيل الحكومة.

وقال الحريري عبر صفحته على "تويتر": "سميت الرئيس نجيب ميقاتي بناءً على المسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، ولا يجب التوقف عند الصغائر؛ فالبلد بحاجة إلى حكومة"؛ وفق تعبيره.

وأعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، أمس الأحد، دعمهم لترشيح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة، خلال الاستشارات النيابية المقررة اليوم، عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة؛ إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون؛ وفق "سبوتنيك عربي".

وجاء إعلان رؤساء الحكومات السابقون (فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري، وتمام سلام)، عقب اجتماعهم في "بيت الوسط" لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد؛ ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أخيرًا أنه "تَحدد يوم الاثنين 26 يوليو الجاري، موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة".

واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه بتشكيلها ومواجهته عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة