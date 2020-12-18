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"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

وكيل الصحة: الاستطلاعات تؤكد رغبة 70% من المواطنين والمقيمين في لقاح كورونا

"العسيري" يكشف عن التوسع لاحقًا في إنشاء مراكز أخرى في المدن والمحافظات

تبدأ اليوم، ثاني أيام التطعيم بلقاح "فايزر بايونتك" في أول مركز للقاحات بالرياض؛ فيما تجاوز عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا أكثر من 150 ألفًا حتى ظهر أمس الخميس.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية الدكتور عبدالله العسيري: استطلاعات الرأي العام تؤكد رغبة أكثر من 60% من المواطنين والمقيمين في تلقي لقاح كورونا، باعتباره الحل الأمثل للخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف لقناة "العربية": نحن نعوّل على الوعي المجتمعي الذي كان له دور أساسي في التعامل مع الفيروس منذ أن كان في مراحله الأولى؛ إذ كان الالتزام جيدًا جدًّا من المواطنين والمقيمين، ونحن نتمنى أن يستمر هذا الوعي بأخذهم للقاح في وقته.

وأردف "العسيري": البشائر جيدة إذ كانت هناك استطلاعات رأي تشير إلى أن أكثر من 60٪ إلى 70٪ من الناس لديهم تقبل ورغبة لتعاطي اللقاح لأنهم تعبوا من وضع الجائحة وبالتالي مع وجود لقاح آمن وفعال فهو الحل الأمثل.

وكشف أن أكثر من 150 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح "كورونا" حتى ظهر الخميس؛ حيث يعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في الرياض، يضم أكثر من 600 سرير في الوقت الحالي، ويعمل به أكثر من 100 ممارس صحي.

وأشار إلى النية في التوسع لاحقًا في إنشاء مراكز أخرى في مدن ومحافظات؛ حيث سيكون المركز قادرًا على استقبال أكثر من 30 ألف شخص يوميًّا للراغبين في تعاطي اللقاح.

لقاح فايزر بايونتك الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل الصحة: الاستطلاعات تؤكد رغبة 70% من المواطنين والمقيمين في لقاح كورونا
سبق

تبدأ اليوم، ثاني أيام التطعيم بلقاح "فايزر بايونتك" في أول مركز للقاحات بالرياض؛ فيما تجاوز عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا أكثر من 150 ألفًا حتى ظهر أمس الخميس.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية الدكتور عبدالله العسيري: استطلاعات الرأي العام تؤكد رغبة أكثر من 60% من المواطنين والمقيمين في تلقي لقاح كورونا، باعتباره الحل الأمثل للخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف لقناة "العربية": نحن نعوّل على الوعي المجتمعي الذي كان له دور أساسي في التعامل مع الفيروس منذ أن كان في مراحله الأولى؛ إذ كان الالتزام جيدًا جدًّا من المواطنين والمقيمين، ونحن نتمنى أن يستمر هذا الوعي بأخذهم للقاح في وقته.

وأردف "العسيري": البشائر جيدة إذ كانت هناك استطلاعات رأي تشير إلى أن أكثر من 60٪ إلى 70٪ من الناس لديهم تقبل ورغبة لتعاطي اللقاح لأنهم تعبوا من وضع الجائحة وبالتالي مع وجود لقاح آمن وفعال فهو الحل الأمثل.

وكشف أن أكثر من 150 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح "كورونا" حتى ظهر الخميس؛ حيث يعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في الرياض، يضم أكثر من 600 سرير في الوقت الحالي، ويعمل به أكثر من 100 ممارس صحي.

وأشار إلى النية في التوسع لاحقًا في إنشاء مراكز أخرى في مدن ومحافظات؛ حيث سيكون المركز قادرًا على استقبال أكثر من 30 ألف شخص يوميًّا للراغبين في تعاطي اللقاح.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
04:03 PM

وكيل الصحة: الاستطلاعات تؤكد رغبة 70% من المواطنين والمقيمين في لقاح كورونا

"العسيري" يكشف عن التوسع لاحقًا في إنشاء مراكز أخرى في المدن والمحافظات

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تبدأ اليوم، ثاني أيام التطعيم بلقاح "فايزر بايونتك" في أول مركز للقاحات بالرياض؛ فيما تجاوز عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا أكثر من 150 ألفًا حتى ظهر أمس الخميس.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية الدكتور عبدالله العسيري: استطلاعات الرأي العام تؤكد رغبة أكثر من 60% من المواطنين والمقيمين في تلقي لقاح كورونا، باعتباره الحل الأمثل للخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف لقناة "العربية": نحن نعوّل على الوعي المجتمعي الذي كان له دور أساسي في التعامل مع الفيروس منذ أن كان في مراحله الأولى؛ إذ كان الالتزام جيدًا جدًّا من المواطنين والمقيمين، ونحن نتمنى أن يستمر هذا الوعي بأخذهم للقاح في وقته.

وأردف "العسيري": البشائر جيدة إذ كانت هناك استطلاعات رأي تشير إلى أن أكثر من 60٪ إلى 70٪ من الناس لديهم تقبل ورغبة لتعاطي اللقاح لأنهم تعبوا من وضع الجائحة وبالتالي مع وجود لقاح آمن وفعال فهو الحل الأمثل.

وكشف أن أكثر من 150 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح "كورونا" حتى ظهر الخميس؛ حيث يعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في الرياض، يضم أكثر من 600 سرير في الوقت الحالي، ويعمل به أكثر من 100 ممارس صحي.

وأشار إلى النية في التوسع لاحقًا في إنشاء مراكز أخرى في مدن ومحافظات؛ حيث سيكون المركز قادرًا على استقبال أكثر من 30 ألف شخص يوميًّا للراغبين في تعاطي اللقاح.

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