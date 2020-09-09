النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 5 حالات وفاة

سجّل لبنان 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 21.877 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7.024، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 212 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّل لبنان 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 21.877 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7.024، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 212 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:16 PM

لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 5 حالات وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
0
124

سجّل لبنان 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 21.877 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7.024، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 212 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,825
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,812
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,385
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,416

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة