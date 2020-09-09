لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا"
تسجيل 5 حالات وفاة
سجّل لبنان 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 21.877 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7.024، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 212 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-09
سجّل لبنان 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 21.877 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7.024، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 212 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:16 PM
لبنان .. 553 إصابة جديدة بـ"كورونا"
تسجيل 5 حالات وفاة
سجّل لبنان 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 21.877 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7.024، فيما ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 212 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.