"طب الأسرة" بالطائف يقيم مؤتمرًا حول صحة الطفل بمراكز الرعاية

في قاعة النادي الاجتماعي بإسكان الحرس الوطني

تقيم جمعية طب الأسرة والمجتمع بالطائف وبتنظيمٍ من فريق كن يقظًا (بي فوكسد) اليوم الخميس مؤتمرًا طبيًا حول صحة الطفل في مراكز الرعاية الصحيّة الأولية في قاعة النادي الاجتماعي بإسكان الحرس الوطني بالطائف.

وتتركز المحاور حول الرعاية الصحية للأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومرض السكري من النوع الأول وأبرز الأمراض الجلدية الشائعة وموضوع عن اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة وخمول الغدة الدرقية وحساسية الطعام وقصر القامة وكيفية علاج الحُماض الكيتوني السكري وجميعها لدى الأطفال.

ويستمر المؤتمر من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.