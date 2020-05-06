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فلسطين.. هذه العقوبات تنتظر مخالفي البروتوكول الصحي الخاص بمحاربة كورونا

الحكومة الفلسطينية: سوف تتضاعف العقوبات المذكورة في حال تكرار المخالفة

اتخذت الحكومة الفلسطينية قراراً جديداً لمعاقبة مخالفي البروتوكول الصحي الخاص بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووقع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الثلاثاء على قرار يقضي بفرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ديناراً أردنياً ولا تزيد عن 50 ديناراً، على كل من لا يرتدي كمامة وقفازات في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية، أو لا يقوم بإجراءات التباعد الاجتماعي.
كما يقضي القرار بمعاقبة كل منشأة وشركة ومحل تجاري وجهة تقدم خدمات لا يرتدي العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفازات ولا يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي أو بأي من متطلبات البروتوكول الصحي، بغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار أردني، مع إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة أسبوع.

كما قررت الحكومة فرض غرامة بقيمة 50-100 دينار أردني على جميع شركات ووسائل النقل العام والعاملين فيها والسائقين في حال مخالفتهم البروتوكول المذكور، مع سحب الرخصة منهم لمدة أسبوع في حال رصد مخالفة من قبلهم.

وينص القرار على تضاعف العقوبات المذكورة في حال تكرار المخالفة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين.. هذه العقوبات تنتظر مخالفي البروتوكول الصحي الخاص بمحاربة كورونا
سبق

اتخذت الحكومة الفلسطينية قراراً جديداً لمعاقبة مخالفي البروتوكول الصحي الخاص بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووقع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الثلاثاء على قرار يقضي بفرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ديناراً أردنياً ولا تزيد عن 50 ديناراً، على كل من لا يرتدي كمامة وقفازات في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية، أو لا يقوم بإجراءات التباعد الاجتماعي.
كما يقضي القرار بمعاقبة كل منشأة وشركة ومحل تجاري وجهة تقدم خدمات لا يرتدي العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفازات ولا يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي أو بأي من متطلبات البروتوكول الصحي، بغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار أردني، مع إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة أسبوع.

كما قررت الحكومة فرض غرامة بقيمة 50-100 دينار أردني على جميع شركات ووسائل النقل العام والعاملين فيها والسائقين في حال مخالفتهم البروتوكول المذكور، مع سحب الرخصة منهم لمدة أسبوع في حال رصد مخالفة من قبلهم.

وينص القرار على تضاعف العقوبات المذكورة في حال تكرار المخالفة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:24 PM

فلسطين.. هذه العقوبات تنتظر مخالفي البروتوكول الصحي الخاص بمحاربة كورونا

الحكومة الفلسطينية: سوف تتضاعف العقوبات المذكورة في حال تكرار المخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتخذت الحكومة الفلسطينية قراراً جديداً لمعاقبة مخالفي البروتوكول الصحي الخاص بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووقع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الثلاثاء على قرار يقضي بفرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ديناراً أردنياً ولا تزيد عن 50 ديناراً، على كل من لا يرتدي كمامة وقفازات في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية، أو لا يقوم بإجراءات التباعد الاجتماعي.
كما يقضي القرار بمعاقبة كل منشأة وشركة ومحل تجاري وجهة تقدم خدمات لا يرتدي العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفازات ولا يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي أو بأي من متطلبات البروتوكول الصحي، بغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار أردني، مع إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة أسبوع.

كما قررت الحكومة فرض غرامة بقيمة 50-100 دينار أردني على جميع شركات ووسائل النقل العام والعاملين فيها والسائقين في حال مخالفتهم البروتوكول المذكور، مع سحب الرخصة منهم لمدة أسبوع في حال رصد مخالفة من قبلهم.

وينص القرار على تضاعف العقوبات المذكورة في حال تكرار المخالفة.

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