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شاهد.. جبل النور خاليًا من مرتاديه بعد إغلاقه احترازيًا

المحال أغلقت أبوابها.. والمركبات بقيت بدون زوار

خلا جبل الرحمة من الأنشطة والزوار الذين اعتادوا التواجد بشكل يومي وطلوع جبل النور وصولاً إلى غار حراء.

ووقفت "سبق" ميدانيًا صباح اليوم على الطريق المؤدي إلى جبل النور، حيث أغلقت المحال التي في الطريق بأسفل نقطة للجبل أبوابها وخلت من أصحابها.

وتواجد عدد من مركبات الأجرة في آخر نقطة لوصولها أسفل الجبل دون أن يتواجد أحد من الزوار.

جاء ذلك بعد إغلاق الجهات المعنية الجبل ومنعت وصول الزوار إليه كإجراء احترازي للحد من خطر انتشار فايروس كورونا .

يذكر أن جبل النور يقع في أعلى قمته غار حراء والذي كان فيه أول لقاء بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريلأ ومنها انطلق نور الهداية ليعم الأرض من مشرقها إلى مغربها.

جبل الرحمة جبل النور غار حراء إغلاقه احترازيًا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جبل النور خاليًا من مرتاديه بعد إغلاقه احترازيًا
سبق

خلا جبل الرحمة من الأنشطة والزوار الذين اعتادوا التواجد بشكل يومي وطلوع جبل النور وصولاً إلى غار حراء.

ووقفت "سبق" ميدانيًا صباح اليوم على الطريق المؤدي إلى جبل النور، حيث أغلقت المحال التي في الطريق بأسفل نقطة للجبل أبوابها وخلت من أصحابها.

وتواجد عدد من مركبات الأجرة في آخر نقطة لوصولها أسفل الجبل دون أن يتواجد أحد من الزوار.

جاء ذلك بعد إغلاق الجهات المعنية الجبل ومنعت وصول الزوار إليه كإجراء احترازي للحد من خطر انتشار فايروس كورونا .

يذكر أن جبل النور يقع في أعلى قمته غار حراء والذي كان فيه أول لقاء بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريلأ ومنها انطلق نور الهداية ليعم الأرض من مشرقها إلى مغربها.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
03:15 PM

شاهد.. جبل النور خاليًا من مرتاديه بعد إغلاقه احترازيًا

المحال أغلقت أبوابها.. والمركبات بقيت بدون زوار

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
5,904

خلا جبل الرحمة من الأنشطة والزوار الذين اعتادوا التواجد بشكل يومي وطلوع جبل النور وصولاً إلى غار حراء.

ووقفت "سبق" ميدانيًا صباح اليوم على الطريق المؤدي إلى جبل النور، حيث أغلقت المحال التي في الطريق بأسفل نقطة للجبل أبوابها وخلت من أصحابها.

وتواجد عدد من مركبات الأجرة في آخر نقطة لوصولها أسفل الجبل دون أن يتواجد أحد من الزوار.

جاء ذلك بعد إغلاق الجهات المعنية الجبل ومنعت وصول الزوار إليه كإجراء احترازي للحد من خطر انتشار فايروس كورونا .

يذكر أن جبل النور يقع في أعلى قمته غار حراء والذي كان فيه أول لقاء بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريلأ ومنها انطلق نور الهداية ليعم الأرض من مشرقها إلى مغربها.

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