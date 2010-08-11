النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أطباء لضيوف الرحمن: احذروا المشي الحافي

نصحوا بالمظلات والكريمات للوقاية من أشعة الشمس

نصح الأطباء حجاج بيت الله الحرام بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنباً للحروق السطحية التي قد تكون غالباً من الدرجة الأولى في الجلد.

وحذروا من المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي, تجنباً للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي.

وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا.

ونبهوا ضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين, وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة تجنباً للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحياناً إلى التهاب حاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أطباء لضيوف الرحمن: احذروا المشي الحافي
سبق

نصح الأطباء حجاج بيت الله الحرام بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنباً للحروق السطحية التي قد تكون غالباً من الدرجة الأولى في الجلد.

وحذروا من المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي, تجنباً للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي.

وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا.

ونبهوا ضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين, وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة تجنباً للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحياناً إلى التهاب حاد.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:21 AM

أطباء لضيوف الرحمن: احذروا المشي الحافي

نصحوا بالمظلات والكريمات للوقاية من أشعة الشمس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
1,002

نصح الأطباء حجاج بيت الله الحرام بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنباً للحروق السطحية التي قد تكون غالباً من الدرجة الأولى في الجلد.

وحذروا من المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي, تجنباً للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي.

وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا.

ونبهوا ضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين, وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة تجنباً للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحياناً إلى التهاب حاد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,691
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,678
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,666
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,767

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة