عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث.
انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث.
انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث.
انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث.