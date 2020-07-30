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عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث.

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عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:23 PM

عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث.

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