النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب المحيط الهندي

لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت المحيط الهندي.

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 20:43 بالتوقيت العالمي من يوم السبت؛ مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 1153 كيلومترًا شمال شرقي مدينة هيتادو في جنوب جمهورية جزر المالديف.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي جراء الزلزال.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب المحيط الهندي
سبق

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت المحيط الهندي.

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 20:43 بالتوقيت العالمي من يوم السبت؛ مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 1153 كيلومترًا شمال شرقي مدينة هيتادو في جنوب جمهورية جزر المالديف.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي جراء الزلزال.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:30 AM

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب المحيط الهندي

لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
467

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت المحيط الهندي.

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 20:43 بالتوقيت العالمي من يوم السبت؛ مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 1153 كيلومترًا شمال شرقي مدينة هيتادو في جنوب جمهورية جزر المالديف.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي جراء الزلزال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,168
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة