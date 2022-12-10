الحملات الميدانية المشتركة تُعلن ضبط 171 ألف مخالف في مناطق المملكة

حملات أمنية كشفت حصيلة 21 يوماً تحت مظلة أنظمة "الإقامة والعمل وأمن الحدود"

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية الخميس 19/ 3/ 1439هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط (171548) مخالفاً في كافة مناطق المملكة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (171548) مخالفاً، منهم (96402) مخالف لنظام الإقامة، و(49502) مخالف لنظام العمل، و(25644) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (1975) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، تم ترحيل (1585) منهم، كما تم ضبط (38) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (428) شخصاً.

ووصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (73) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (22) سعودياً.

في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14558) وافداً مخالفاً، منهم (12667) رجلاً، و(1891) امرأة، بينما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (20374) مخالفاً، وإحالة (22464) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24432) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (30904) مخالفين.