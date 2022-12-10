النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحملات الميدانية المشتركة تُعلن ضبط 171 ألف مخالف في مناطق المملكة

حملات أمنية كشفت حصيلة 21 يوماً تحت مظلة أنظمة "الإقامة والعمل وأمن الحدود"

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية الخميس 19/ 3/ 1439هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط (171548) مخالفاً في كافة مناطق المملكة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (171548) مخالفاً، منهم (96402) مخالف لنظام الإقامة، و(49502) مخالف لنظام العمل، و(25644) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (1975) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، تم ترحيل (1585) منهم، كما تم ضبط (38) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (428) شخصاً.

ووصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (73) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (22) سعودياً.

في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14558) وافداً مخالفاً، منهم (12667) رجلاً، و(1891) امرأة، بينما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (20374) مخالفاً، وإحالة (22464) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24432) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (30904) مخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحملات الميدانية المشتركة تُعلن ضبط 171 ألف مخالف في مناطق المملكة
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية الخميس 19/ 3/ 1439هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط (171548) مخالفاً في كافة مناطق المملكة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (171548) مخالفاً، منهم (96402) مخالف لنظام الإقامة، و(49502) مخالف لنظام العمل، و(25644) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (1975) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، تم ترحيل (1585) منهم، كما تم ضبط (38) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (428) شخصاً.

ووصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (73) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (22) سعودياً.

في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14558) وافداً مخالفاً، منهم (12667) رجلاً، و(1891) امرأة، بينما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (20374) مخالفاً، وإحالة (22464) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24432) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (30904) مخالفين.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
07:54 PM

الحملات الميدانية المشتركة تُعلن ضبط 171 ألف مخالف في مناطق المملكة

حملات أمنية كشفت حصيلة 21 يوماً تحت مظلة أنظمة "الإقامة والعمل وأمن الحدود"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
8,105

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية الخميس 19/ 3/ 1439هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط (171548) مخالفاً في كافة مناطق المملكة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (171548) مخالفاً، منهم (96402) مخالف لنظام الإقامة، و(49502) مخالف لنظام العمل، و(25644) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (1975) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، تم ترحيل (1585) منهم، كما تم ضبط (38) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (428) شخصاً.

ووصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (73) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (22) سعودياً.

في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14558) وافداً مخالفاً، منهم (12667) رجلاً، و(1891) امرأة، بينما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (20374) مخالفاً، وإحالة (22464) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24432) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (30904) مخالفين.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة