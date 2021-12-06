"الصادرات" تنظّم البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة

لربط المصدرين بالمشترين.. كأحد أهدافها وأدوارها الاستراتيجية

تعقد هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في نيويورك اليوم، أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

يأتي ذلك بحضور الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل سعد البداح، والنائب الأعلى للرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي دافيد كالاهان، في إطار جهودها الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال ربط المصدرين بالمشترين كأحد أهدافها وأدوارها الاستراتيجية.

ويشارك في أعمال البعثة 15 شركة سعودية من قطاعات مواد البناء والمواد الغذائية والطاقة المتجددة، بهدف البحث عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية، وتتضمن البعثة التجارية السعودية الأمريكية اجتماعات مطابقة الأعمال للشركات السعودية لربطهم بالمشترين المحتملين في السوق الأمريكية بما يدعم وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق الأمريكية.

يذكر أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حققت ارتفاعًا بنسبة 82% خلال النصف الأول من 2021م، مقارنة بذات الفترة من العام 2020. حيث بلغ إجمالي قيمتها 5.50 مليارات ريال.

وتوظّف "الصادرات السعودية" جميع إمكاناتها لتحقيق رؤيتها في أن تكون المحرك الرئيس لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية، والمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وتتخذ الهيئة في سبيل ذلك عدداً من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.