عبر لقاء افتراضي.. مُحافظ "التقني" يناقش آخر المستجدات مع عمداء الكليات

أكد أهمية استكمال أعمال التهيئة والتسجيل وبناء الجداول وتنفيذ برامج

عقد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد اليوم، لقاءً افتراضيًّا مع القيادات الميدانية من عمداء وعميدات للكليات التقنية، ومديري المعاهد الثانوية الصناعية؛ للوقوف على جاهزية الميدان ومناقشة آخر المستجدات.

وأكد الدكتور "الفهيد" أهمية الاستفادة من فترة عودة أعضاء هيئة التدريب واستكمال أعمال التهيئة والتسجيل وبناء الجداول وتنفيذ برامج تهيئة المستجدين مع الاهتمام بالصحة والسلامة، وعدم التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19.

ودعا "الفهيد" إلى ضرورة بدء التدريب الفعلي من اليوم الأول للتدريب وأهمية متابعة القيادات لأعمال التدريب، حاثًا أعضاء هيئة التدريب والمتدربين على الالتزام بذلك مع تجويد العملية التدريبية وتكثيف المتابعة والإشراف على تطبيق معايير الجودة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية بالمنشأة التدريبية، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والبنية التحتية.

وعن العودة الحضورية الآمنة تحدّث نائب المحافظ الدكتور راشد الزهراني عن الترتيبات التنظيمية لعودة التدريب في جميع المنشآت التدريبية ولجميع البرامج الصباحية والمسائية؛ مؤكدًا أهمية استكمال المنشآت التدريبية جميع أعمال بداية الفصل التدريبي، حتى يتم بدء التدريب من اليوم الأول.

واستعرض الزهراني، عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالعملية التدريبية ومن ذلك: المنشآت الجديدة التي سيتم تشغيلها والبالغ عددها 14 منشأة تشمل كليات للبنات وأخرى للبنين، ومعهدًا للعمارة والتشييد، وكذلك التخصصات المعتمد إضافتها بالمنشآت التدريبية والبالغ عددها 55 تخصصًا تشمل جميع البرامج التدريبية للبنين والبنات.

وأشار إلى استحداث تخصصات جديدة مع مطلع العام التدريبي لكليات البنين والبنات تشمل: (التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصميم والديكور الداخلي، والميكاترونكس، والأمن السيبراني، والتأمين، والإرشاد السياحي، وإدارة الفعاليات)، وكذلك الاستفادة من تقارير نظام رايات في متابعة سير العملية التدريبية، وإعطاء الأولوية للبرامج في القبول بالمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، إضافة إلى القبول على الدبلوم، وإنهاء أعمال القبول بمعاهد السجون بنظام البرامج القصيرة؛ مؤكدًا أهمية التواصل مع المتدربين والتجاوب السريع مع استفساراتهم.

واستعرض اللقاء جميع أرقام أعمال القبول والتسجيل وبرامج التهيئة للمستجدين وآليات التواصل مع المتدربين، وآلية سد الاحتياج التدريبي بأنماط التدرب الإلكتروني وجاهزية التسجيل في نظام البلاك بورد، إلى جانب مناقشة جميع الإجراءات الوقائية وتطبيق البرتوكولات الصحية داخل المنشآت، وآلية رصد بيانات المحصنين إلكترونيًّا، والاطلاع على جاهزية أعمال الصيانة والنظافة والحراسات بالمنشآت التدريبية.

يُذكر أن عدد الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بلغ 235 كلية ومعهدًا، في حين أنه من المتوقع أن تتجاوز أعداد المتدربين والمتدربين بعد اكتمال أعمال القبول 220 ألف متدرب ومتدربة.