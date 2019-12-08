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"مركز الملك سلمان" ينظم ورش عمل تدريبية لمتحدي الإعاقة بالرياض

تبدأ غدًا وتستمر ليومين بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

يطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم، سلسلة ورش عمل تدريبية نوعية؛ بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي يحمل شعار"المستقبل يمكن الوصول إليه".

تبدأ الفعاليات بجلسة حوارية مفتوحة تضم مجموعة من الأشخاص من متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب من ذوي الإعاقة، وأسرهم لتسليط الضوء على كيفية تذليل عقبات الطريق إلى المستقبل.

وتضم الفعاليات سلسلة من ورش العمل التدريبية، تستمر غدًا وبعد غد، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وذلك بمقر أحد الفنادق بحي السفارات بالرياض.

وأكدت المدير العام التنفيذي للمركز، الدكتورة علا أبو سكر، أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وهو على مشارف عامه الثلاثين يُعد أحد أهم الجهات العلمية البحثية المتخصصة في مجال الإعاقة. معربةً عن امتنانها للدعم اللا محدود لرئيس مجلس الأمناء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ودعم المؤسسين والشركاء للمركز، مما يصب في مصلحة أسر ذوي الإعاقة والمختصين في المجال ويجسد شعار المركز(علم ينفع الناس).

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مركز الملك سلمان" ينظم ورش عمل تدريبية لمتحدي الإعاقة بالرياض
سبق

يطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم، سلسلة ورش عمل تدريبية نوعية؛ بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي يحمل شعار"المستقبل يمكن الوصول إليه".

تبدأ الفعاليات بجلسة حوارية مفتوحة تضم مجموعة من الأشخاص من متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب من ذوي الإعاقة، وأسرهم لتسليط الضوء على كيفية تذليل عقبات الطريق إلى المستقبل.

وتضم الفعاليات سلسلة من ورش العمل التدريبية، تستمر غدًا وبعد غد، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وذلك بمقر أحد الفنادق بحي السفارات بالرياض.

وأكدت المدير العام التنفيذي للمركز، الدكتورة علا أبو سكر، أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وهو على مشارف عامه الثلاثين يُعد أحد أهم الجهات العلمية البحثية المتخصصة في مجال الإعاقة. معربةً عن امتنانها للدعم اللا محدود لرئيس مجلس الأمناء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ودعم المؤسسين والشركاء للمركز، مما يصب في مصلحة أسر ذوي الإعاقة والمختصين في المجال ويجسد شعار المركز(علم ينفع الناس).

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
03:25 PM

"مركز الملك سلمان" ينظم ورش عمل تدريبية لمتحدي الإعاقة بالرياض

تبدأ غدًا وتستمر ليومين بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم، سلسلة ورش عمل تدريبية نوعية؛ بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي يحمل شعار"المستقبل يمكن الوصول إليه".

تبدأ الفعاليات بجلسة حوارية مفتوحة تضم مجموعة من الأشخاص من متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب من ذوي الإعاقة، وأسرهم لتسليط الضوء على كيفية تذليل عقبات الطريق إلى المستقبل.

وتضم الفعاليات سلسلة من ورش العمل التدريبية، تستمر غدًا وبعد غد، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وذلك بمقر أحد الفنادق بحي السفارات بالرياض.

وأكدت المدير العام التنفيذي للمركز، الدكتورة علا أبو سكر، أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وهو على مشارف عامه الثلاثين يُعد أحد أهم الجهات العلمية البحثية المتخصصة في مجال الإعاقة. معربةً عن امتنانها للدعم اللا محدود لرئيس مجلس الأمناء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ودعم المؤسسين والشركاء للمركز، مما يصب في مصلحة أسر ذوي الإعاقة والمختصين في المجال ويجسد شعار المركز(علم ينفع الناس).

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