أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي المتوفين من فريق الدراجات بنادي اليرموك

إثر تعرضهم لحادث مروري مساء أمس الأول

نقل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي المتوفين من فريق الدراجات بنادي اليرموك بمحافظة أبو عريش إثر تعرضهم لحادث مروري مساء أمس الأول بالمحافظة، نتج منه وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين من فريق الدراجات بالنادي.

وأكد سموه خلال زيارة العزاء حرص ومتابعة القيادة الرشيدة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مقدمًا تعازي القيادة وتعازيه الشخصية لذوي أسر المتوفين، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.

من جانب آخر عبّر ذوو المتوفين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام بأبنائها المواطنين في أفراحهم وأحزانهم، ولسمو أمير المنطقة على مشاركته لهم في مصابهم وتقديم واجب العزاء، سائلين الله تعالى ألا يُري الجميع أي مكروه.

كما قدَّم نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة، لذوي وأسر المتوفين، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.