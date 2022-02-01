النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السنغال.. متمردون يقتلون 4 جنود ويحتجزون 7 رهائن

بمنطقة يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار

أعلن الجيش السنغالي اليوم الثلاثاء، أن متمردين قتلوا 4 جنود، ويحتجزون سبعة رهائن على الأقل.

ووفق "رويترز" فالعملية تُجرى في منطقة كازاماس، التي يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السنغال.. متمردون يقتلون 4 جنود ويحتجزون 7 رهائن
سبق

أعلن الجيش السنغالي اليوم الثلاثاء، أن متمردين قتلوا 4 جنود، ويحتجزون سبعة رهائن على الأقل.

ووفق "رويترز" فالعملية تُجرى في منطقة كازاماس، التي يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:47 AM

السنغال.. متمردون يقتلون 4 جنود ويحتجزون 7 رهائن

بمنطقة يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
382

أعلن الجيش السنغالي اليوم الثلاثاء، أن متمردين قتلوا 4 جنود، ويحتجزون سبعة رهائن على الأقل.

ووفق "رويترز" فالعملية تُجرى في منطقة كازاماس، التي يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة