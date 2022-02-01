السنغال.. متمردون يقتلون 4 جنود ويحتجزون 7 رهائن

أعلن الجيش السنغالي اليوم الثلاثاء، أن متمردين قتلوا 4 جنود، ويحتجزون سبعة رهائن على الأقل.
ووفق "رويترز" فالعملية تُجرى في منطقة كازاماس، التي يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار.
أعلن الجيش السنغالي اليوم الثلاثاء، أن متمردين قتلوا 4 جنود، ويحتجزون سبعة رهائن على الأقل.
ووفق "رويترز" فالعملية تُجرى في منطقة كازاماس، التي يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار.
أعلن الجيش السنغالي اليوم الثلاثاء، أن متمردين قتلوا 4 جنود، ويحتجزون سبعة رهائن على الأقل.
ووفق "رويترز" فالعملية تُجرى في منطقة كازاماس، التي يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار.
أعلن الجيش السنغالي اليوم الثلاثاء، أن متمردين قتلوا 4 جنود، ويحتجزون سبعة رهائن على الأقل.
ووفق "رويترز" فالعملية تُجرى في منطقة كازاماس، التي يتمركز فيها انفصاليون مناهضون للسلطات في دكار.