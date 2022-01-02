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غدًا الاثنين.. "تعليم الرياض" يعلن فتح الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية

سعيًا للاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية واستقطاب الكوادر المميزة

أعلنت إدارة تعليم الرياض فتح الترشَّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هــــ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، وذلك سعيًا منها للاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية واستقطاب الكوادر المميزة للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية والمدرسية بكافة الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من تنطبق عليها ضوابط ومعايير الترشيح. ووجَّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد الوهيبي جميع الإدارات ومكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات إلى إطلاع المعلمين والمعلمات تعليمات وضوابط الترشيح، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات يتم عبر بوابة الرياض التعليمية "الخدمات الإلكترونية".
ودعا مدير الإشراف التربوي بتعليم الرياض عبدالإله العشيوان الراغبين إلى تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً ورفع المرفقات وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية، لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 15 / 6/ 1443هـ.
كما وجَّه مديري ومديرات المدارس إلى التحقق من الوثائق وتعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات إلكترونيًا عبر الموقع، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاعتماد الطلبات من مديري المدارس هو يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ.
كما دعا مكاتب التعليم إلى تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات عبر الموقع مع الاحتفاظ بالأصل مع مطابقة البيانات وتدوين رأي مدير المكتب، مشيرًا إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل مكاتب التعليم هو يوم الخميس الموافق 9/ 7/ 1443هـ.

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غدًا الاثنين.. "تعليم الرياض" يعلن فتح الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية
سبق

أعلنت إدارة تعليم الرياض فتح الترشَّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هــــ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، وذلك سعيًا منها للاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية واستقطاب الكوادر المميزة للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية والمدرسية بكافة الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من تنطبق عليها ضوابط ومعايير الترشيح. ووجَّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد الوهيبي جميع الإدارات ومكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات إلى إطلاع المعلمين والمعلمات تعليمات وضوابط الترشيح، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات يتم عبر بوابة الرياض التعليمية "الخدمات الإلكترونية".
ودعا مدير الإشراف التربوي بتعليم الرياض عبدالإله العشيوان الراغبين إلى تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً ورفع المرفقات وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية، لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 15 / 6/ 1443هـ.
كما وجَّه مديري ومديرات المدارس إلى التحقق من الوثائق وتعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات إلكترونيًا عبر الموقع، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاعتماد الطلبات من مديري المدارس هو يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ.
كما دعا مكاتب التعليم إلى تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات عبر الموقع مع الاحتفاظ بالأصل مع مطابقة البيانات وتدوين رأي مدير المكتب، مشيرًا إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل مكاتب التعليم هو يوم الخميس الموافق 9/ 7/ 1443هـ.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
05:16 PM

غدًا الاثنين.. "تعليم الرياض" يعلن فتح الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية

سعيًا للاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية واستقطاب الكوادر المميزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت إدارة تعليم الرياض فتح الترشَّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هــــ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، وذلك سعيًا منها للاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية واستقطاب الكوادر المميزة للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية والمدرسية بكافة الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من تنطبق عليها ضوابط ومعايير الترشيح. ووجَّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد الوهيبي جميع الإدارات ومكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات إلى إطلاع المعلمين والمعلمات تعليمات وضوابط الترشيح، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات يتم عبر بوابة الرياض التعليمية "الخدمات الإلكترونية".
ودعا مدير الإشراف التربوي بتعليم الرياض عبدالإله العشيوان الراغبين إلى تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً ورفع المرفقات وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية، لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 15 / 6/ 1443هـ.
كما وجَّه مديري ومديرات المدارس إلى التحقق من الوثائق وتعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات إلكترونيًا عبر الموقع، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاعتماد الطلبات من مديري المدارس هو يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ.
كما دعا مكاتب التعليم إلى تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات عبر الموقع مع الاحتفاظ بالأصل مع مطابقة البيانات وتدوين رأي مدير المكتب، مشيرًا إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل مكاتب التعليم هو يوم الخميس الموافق 9/ 7/ 1443هـ.

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