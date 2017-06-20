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"الفهيد" يعتمد انطلاق 7 أندية تقنية ومهنية بمناطق المملكة

خطوة تهدف لإشغال أوقات فراغ الشباب بِمَا يعود عليهم بالنفع

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إقامة سبعة أندية تقنية ومهنية خلال صيف هذا العام 1440 على مستوى عدد من مناطق المملكة؛ بهدف إشغال أوقات فراغ الشباب بِمَا يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وقال نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني: تقام الأندية الموسمية في الوحدات التدريبية بمناطق المملكة حيث وافق المحافظ على إقامتها لملء فراغ أوقات الشباب بما يتوافق مع خطط ورؤية المملكة 2030 ويعود عليهم بالفائدة وإبراز دور المؤسسة وتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز حب العمل المهني لدى الشباب من خلال ممارسة المهن المختلفة.

وأضاف: الأندية ستقام في كلٍ من "المدينة المنورة وعنيزة والطائف والباحة وعسير وجازان وعرعر" بداية من الأسبوع المقبل ولمدة أربعة أسابيع وتتخللها دورات تقنية ومهنية متخصصة في كافة التخصصات ودورات عامة، بالإضافة إلى برامج توعوية وثقافية ودورات رياضية ويحصل المتدربون على شهادات معتمدة لكل دورة.

وأردف "الزهراني": ستقام تلك الأندية تحت مسمى "برنامج هواية ومهارة الصيفي"، وتتضمن دورات في العديد من التخصصات منها مبادئ شبكات الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال وقسم اللغة الإنجليزية وقسم التقنية الإلكترونية في صيانة الجوال وصيانة الأجهزة المنزلية وقسم تقنية السيارات والمركبات وقسم التقنية الكهربائية ومبادئ الكهرباء وقسم التقنية المدنية والمعمارية وغيرها من التخصصات التقنية والمهنية التي تدرب عليها المؤسسة في كافة الكليات والمعاهد.

إلى ذلك، قال مدير عام الانشطة بالمؤسسة المهندس سلطان الصنيع: تقام الأندية الصيفية التقنية والمهنية تحت إشراف الادارة العامة لأنشطة المتدربين وهي جزء من المسؤولية المجتمعية ومن مبادرات المؤسسة لخدمة كافة شرائح المجتمع.

وحثّ الجميع على الاستفادة من التجهيزات والورش والمعامل التي وفرتها الوحدات التدريبية خلال فترة الصيف، داعيًا إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرامج التقنية والمهنية التي أصبحت مطلبًا للجميع وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفهيد" يعتمد انطلاق 7 أندية تقنية ومهنية بمناطق المملكة
سبق

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إقامة سبعة أندية تقنية ومهنية خلال صيف هذا العام 1440 على مستوى عدد من مناطق المملكة؛ بهدف إشغال أوقات فراغ الشباب بِمَا يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وقال نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني: تقام الأندية الموسمية في الوحدات التدريبية بمناطق المملكة حيث وافق المحافظ على إقامتها لملء فراغ أوقات الشباب بما يتوافق مع خطط ورؤية المملكة 2030 ويعود عليهم بالفائدة وإبراز دور المؤسسة وتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز حب العمل المهني لدى الشباب من خلال ممارسة المهن المختلفة.

وأضاف: الأندية ستقام في كلٍ من "المدينة المنورة وعنيزة والطائف والباحة وعسير وجازان وعرعر" بداية من الأسبوع المقبل ولمدة أربعة أسابيع وتتخللها دورات تقنية ومهنية متخصصة في كافة التخصصات ودورات عامة، بالإضافة إلى برامج توعوية وثقافية ودورات رياضية ويحصل المتدربون على شهادات معتمدة لكل دورة.

وأردف "الزهراني": ستقام تلك الأندية تحت مسمى "برنامج هواية ومهارة الصيفي"، وتتضمن دورات في العديد من التخصصات منها مبادئ شبكات الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال وقسم اللغة الإنجليزية وقسم التقنية الإلكترونية في صيانة الجوال وصيانة الأجهزة المنزلية وقسم تقنية السيارات والمركبات وقسم التقنية الكهربائية ومبادئ الكهرباء وقسم التقنية المدنية والمعمارية وغيرها من التخصصات التقنية والمهنية التي تدرب عليها المؤسسة في كافة الكليات والمعاهد.

إلى ذلك، قال مدير عام الانشطة بالمؤسسة المهندس سلطان الصنيع: تقام الأندية الصيفية التقنية والمهنية تحت إشراف الادارة العامة لأنشطة المتدربين وهي جزء من المسؤولية المجتمعية ومن مبادرات المؤسسة لخدمة كافة شرائح المجتمع.

وحثّ الجميع على الاستفادة من التجهيزات والورش والمعامل التي وفرتها الوحدات التدريبية خلال فترة الصيف، داعيًا إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرامج التقنية والمهنية التي أصبحت مطلبًا للجميع وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
02:40 PM

"الفهيد" يعتمد انطلاق 7 أندية تقنية ومهنية بمناطق المملكة

خطوة تهدف لإشغال أوقات فراغ الشباب بِمَا يعود عليهم بالنفع

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إقامة سبعة أندية تقنية ومهنية خلال صيف هذا العام 1440 على مستوى عدد من مناطق المملكة؛ بهدف إشغال أوقات فراغ الشباب بِمَا يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وقال نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني: تقام الأندية الموسمية في الوحدات التدريبية بمناطق المملكة حيث وافق المحافظ على إقامتها لملء فراغ أوقات الشباب بما يتوافق مع خطط ورؤية المملكة 2030 ويعود عليهم بالفائدة وإبراز دور المؤسسة وتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز حب العمل المهني لدى الشباب من خلال ممارسة المهن المختلفة.

وأضاف: الأندية ستقام في كلٍ من "المدينة المنورة وعنيزة والطائف والباحة وعسير وجازان وعرعر" بداية من الأسبوع المقبل ولمدة أربعة أسابيع وتتخللها دورات تقنية ومهنية متخصصة في كافة التخصصات ودورات عامة، بالإضافة إلى برامج توعوية وثقافية ودورات رياضية ويحصل المتدربون على شهادات معتمدة لكل دورة.

وأردف "الزهراني": ستقام تلك الأندية تحت مسمى "برنامج هواية ومهارة الصيفي"، وتتضمن دورات في العديد من التخصصات منها مبادئ شبكات الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال وقسم اللغة الإنجليزية وقسم التقنية الإلكترونية في صيانة الجوال وصيانة الأجهزة المنزلية وقسم تقنية السيارات والمركبات وقسم التقنية الكهربائية ومبادئ الكهرباء وقسم التقنية المدنية والمعمارية وغيرها من التخصصات التقنية والمهنية التي تدرب عليها المؤسسة في كافة الكليات والمعاهد.

إلى ذلك، قال مدير عام الانشطة بالمؤسسة المهندس سلطان الصنيع: تقام الأندية الصيفية التقنية والمهنية تحت إشراف الادارة العامة لأنشطة المتدربين وهي جزء من المسؤولية المجتمعية ومن مبادرات المؤسسة لخدمة كافة شرائح المجتمع.

وحثّ الجميع على الاستفادة من التجهيزات والورش والمعامل التي وفرتها الوحدات التدريبية خلال فترة الصيف، داعيًا إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرامج التقنية والمهنية التي أصبحت مطلبًا للجميع وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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