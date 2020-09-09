"صم الشرقية" يحقق ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية بألعاب القوى

"الباحص": احتفينا بالمركز الأول على مستوى المملكة في تنس الطاولة واليوم إنجاز آخر

حقق نادي الصم بالمنطقة الشرقية ميداليتين ذهبيتين، ومثلهما فضيتين، وثلاث ميداليات برونزية، في بطولة المملكة في ألعاب القوى التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم، واختتمت بمدينة أبها.

وحصد المركز الأول في الوثب العالي وفي مسافة ٤٠٠ متر، والمركز الثاني في مسافة ٥٠٠٠ متر ومسافة ٤٠٠ متر تتابع، إلى جانب المركز الثالث في الوثب الطويل ورمي الجلة، وسط مشاركة ٢٤ نادياً ومركزاً للصم في المملكة في الموسم الرياضي الجديد.

‏ورفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص وكل أعضاء النادي التهنئة لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الرئيس الفخري للنادي ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ بمناسبة تتويج النادي بهذه الإنجازات النوعية في ألعاب القوى.

وأكد "الباحص" أن التتويج للنادي بهذه المراكز المتقدمة على مستوى المملكة جاء بعد عملية تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثف حقق من خلاله النادي الصدارة في بطولة ألعاب القوى.

وأضاف "الباحص" أن النادي أمس كان يحتفي بإنجازه في المركز الأول على مستوى المملكة في تنس الطاولة، حتى حلت عليه فرحة غامرة بتحقيق الصدارة في ألعاب القوى، مؤكداً أن هذا النجاح جاء بتوفيق الله تعالى ثم بتلك العزيمة والإصرار على بلوغ الهدف من أبنائنا الصم، واعداً بمواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة، مقدماً في ذات السياق الشكر لمدرب الفريق الذي بذل جهدا كبيرا في إعداده، وكذلك كل أعضاء الفريق من اللاعبين والجهاز الإداري والفني؛ لما بذلوه من جهود مضاعفة كانت نتيجتها هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن تحقيق نادي الصم بالمنطقة الشرقية لهذا الإنجاز النوعي يصب فعلاً في أهداف استراتيجية النادي التطويرية، والتي بدأ النادي في رفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة، قائلاً: إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متسقة مع خطة النادي في توظيف فعالياته المتعددة والتي شرع في تنفيذها مؤخراً في عدة محاور رئيسة؛ منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي.

وألمح "الباحص" إلى أن النادي لديه في الأيام المقبلة مشاركتان مهمتان في بطولة البولينج ستقام الأولى في مدينة جدة وأخرى في كرة القدم ستقام في مدينة الرياض والدمام، متمنياً التوفيق للنادي في هاتين البطولتين بمشيئة الله تعالى.