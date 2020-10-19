الجهات الأمنية بمكة تستنفر إثر بلاغ حول انبعاث رائحة كريهة من عبّارة سيول

استنفرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والدفاع المدني إثر ورود بلاغ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى العبّارات الخرسانية الخاصة بتصريف السيول بالقرب من حجز الشرائع على طريق الملك فيصل.
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل في حال ورودها.
استنفرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والدفاع المدني إثر ورود بلاغ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى العبّارات الخرسانية الخاصة بتصريف السيول بالقرب من حجز الشرائع على طريق الملك فيصل.
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل في حال ورودها.
استنفرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والدفاع المدني إثر ورود بلاغ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى العبّارات الخرسانية الخاصة بتصريف السيول بالقرب من حجز الشرائع على طريق الملك فيصل.
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل في حال ورودها.
استنفرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والدفاع المدني إثر ورود بلاغ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى العبّارات الخرسانية الخاصة بتصريف السيول بالقرب من حجز الشرائع على طريق الملك فيصل.
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل في حال ورودها.