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فرنسا تفتح حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

وضعت البلاد إجراءات استثنائية للقادمين من إسبانيا وبريطانيا

فتحت فرنسا، اليوم الاثنين، حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووضعت إجراءات استثنائية للقادمين من إسبانيا وبريطانيا.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات قررت الحفاظ على بعض القيود بالنسبة لمواطني إسبانيا وبريطانيا؛ وذلك بإخضاعهم للعزل الصحي لمدة أسبوعين بعد دخولهم الأراضي الفرنسية.

كذلك أعلنت السلطات الفرنسية، باريس "منطقة خضراء" آمنة من خطر وباء كورونا؛ وبذلك سيُسمح اعتبارًا من اليوم الاثنين، بفتح جميع المطاعم والمقاهي هناك.

ووفق "روسيا اليوم" من المقرر أن تستأنف رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية عملها بداية من 22 يونيو.

وأشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة تَوَجّه بها أمس الأحد، بـ"أول انتصار" على فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة نحو 30 ألف شخص في فرنسا.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تفتح حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
سبق

فتحت فرنسا، اليوم الاثنين، حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووضعت إجراءات استثنائية للقادمين من إسبانيا وبريطانيا.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات قررت الحفاظ على بعض القيود بالنسبة لمواطني إسبانيا وبريطانيا؛ وذلك بإخضاعهم للعزل الصحي لمدة أسبوعين بعد دخولهم الأراضي الفرنسية.

كذلك أعلنت السلطات الفرنسية، باريس "منطقة خضراء" آمنة من خطر وباء كورونا؛ وبذلك سيُسمح اعتبارًا من اليوم الاثنين، بفتح جميع المطاعم والمقاهي هناك.

ووفق "روسيا اليوم" من المقرر أن تستأنف رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية عملها بداية من 22 يونيو.

وأشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة تَوَجّه بها أمس الأحد، بـ"أول انتصار" على فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة نحو 30 ألف شخص في فرنسا.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
11:41 AM

فرنسا تفتح حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

وضعت البلاد إجراءات استثنائية للقادمين من إسبانيا وبريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت فرنسا، اليوم الاثنين، حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووضعت إجراءات استثنائية للقادمين من إسبانيا وبريطانيا.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات قررت الحفاظ على بعض القيود بالنسبة لمواطني إسبانيا وبريطانيا؛ وذلك بإخضاعهم للعزل الصحي لمدة أسبوعين بعد دخولهم الأراضي الفرنسية.

كذلك أعلنت السلطات الفرنسية، باريس "منطقة خضراء" آمنة من خطر وباء كورونا؛ وبذلك سيُسمح اعتبارًا من اليوم الاثنين، بفتح جميع المطاعم والمقاهي هناك.

ووفق "روسيا اليوم" من المقرر أن تستأنف رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية عملها بداية من 22 يونيو.

وأشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة تَوَجّه بها أمس الأحد، بـ"أول انتصار" على فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة نحو 30 ألف شخص في فرنسا.

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