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"تعليم المدينة": بدء تسجيل طلاب "الأول الابتدائي".. غرة ذي القعدة

يستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في الثاني من صفر

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنوّرة، بدء تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442هـ، وتسجيل مَن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يُجرى بها مفاضلة، وذلك ابتداءً من غرة ذي القعدة المقبل، ويستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في الثاني من شهر صفر 1442هـ.

وأشارت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى استمرار تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية التي بدأ بها القبول بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441هـ، فيما يبدأ تسجيل خريجي وخريجات الروضات الحكومية والأهلية المرخّصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من 20 ذي الحجة القادم، على أن يبدأ تسجيل خريجي وخريجات روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من الـ 27 من شهر ذي الحجة المقبل.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم المدينة": بدء تسجيل طلاب "الأول الابتدائي".. غرة ذي القعدة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنوّرة، بدء تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442هـ، وتسجيل مَن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يُجرى بها مفاضلة، وذلك ابتداءً من غرة ذي القعدة المقبل، ويستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في الثاني من شهر صفر 1442هـ.

وأشارت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى استمرار تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية التي بدأ بها القبول بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441هـ، فيما يبدأ تسجيل خريجي وخريجات الروضات الحكومية والأهلية المرخّصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من 20 ذي الحجة القادم، على أن يبدأ تسجيل خريجي وخريجات روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من الـ 27 من شهر ذي الحجة المقبل.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:16 PM

"تعليم المدينة": بدء تسجيل طلاب "الأول الابتدائي".. غرة ذي القعدة

يستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في الثاني من صفر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنوّرة، بدء تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442هـ، وتسجيل مَن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يُجرى بها مفاضلة، وذلك ابتداءً من غرة ذي القعدة المقبل، ويستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في الثاني من شهر صفر 1442هـ.

وأشارت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى استمرار تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية التي بدأ بها القبول بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441هـ، فيما يبدأ تسجيل خريجي وخريجات الروضات الحكومية والأهلية المرخّصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من 20 ذي الحجة القادم، على أن يبدأ تسجيل خريجي وخريجات روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من الـ 27 من شهر ذي الحجة المقبل.

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