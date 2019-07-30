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دعم مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وتمريضية.. والأهالي: بهذه المطالب تكمل

خطوة لقيت ثناءً وفي الأماني عيادات مخ وأعصاب وقلب وبعض المتخصصين

دعمت "صحة الرياض" مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وتمريضية في عدد من التخصصات لسد النقص الحاصل في بعض العيادات، ويتطلع الأهالي بأن تكمل تلك الجهود من صحة الرياض بتوفير عدد من المطالب.

وكشف مستشفى الأفلاج ،اليوم الثلاثاء، عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية، أن صحة الرياض دعمت المستشفى، بطبيب نائب أشعة، وطبيب نائب مختبر، وطبيب نائب أنف وأذن وحنجرة، و10 ممرضات، في خطوة لقيت ثناء من الأهالي، مثمنين لصحة الرياض تلمس احتياجات المستشفى ودعمه بالكوادر البشرية.

وفي هذا الشأن، طالب الأهالي من صحة الرياض إكمال دعمها بفتح العيادات المغلقة ومنها عيادة المخ والأعصاب وعيادة القلب وتوفير بعض الأطباء المختصين في بعض العيادات الأخرى.

كما طالب الأهالي بتوفير كوادر مختصة لقسم المختبر ليقوم بعمله بشكل كامل، مشيرين إلى أن المختبر الحالي لا يقوم بكافة التحايل المطلوب، وهذا الأمر تسبب في توقف الفحص ما قبل الزواج بمستشفى الأفلاج؛ حيث يلاقي المواطن معاناة البحث عن هذه الخدمة في مستشفيات المحافظات الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعم مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وتمريضية.. والأهالي: بهذه المطالب تكمل
سبق

دعمت "صحة الرياض" مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وتمريضية في عدد من التخصصات لسد النقص الحاصل في بعض العيادات، ويتطلع الأهالي بأن تكمل تلك الجهود من صحة الرياض بتوفير عدد من المطالب.

وكشف مستشفى الأفلاج ،اليوم الثلاثاء، عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية، أن صحة الرياض دعمت المستشفى، بطبيب نائب أشعة، وطبيب نائب مختبر، وطبيب نائب أنف وأذن وحنجرة، و10 ممرضات، في خطوة لقيت ثناء من الأهالي، مثمنين لصحة الرياض تلمس احتياجات المستشفى ودعمه بالكوادر البشرية.

وفي هذا الشأن، طالب الأهالي من صحة الرياض إكمال دعمها بفتح العيادات المغلقة ومنها عيادة المخ والأعصاب وعيادة القلب وتوفير بعض الأطباء المختصين في بعض العيادات الأخرى.

كما طالب الأهالي بتوفير كوادر مختصة لقسم المختبر ليقوم بعمله بشكل كامل، مشيرين إلى أن المختبر الحالي لا يقوم بكافة التحايل المطلوب، وهذا الأمر تسبب في توقف الفحص ما قبل الزواج بمستشفى الأفلاج؛ حيث يلاقي المواطن معاناة البحث عن هذه الخدمة في مستشفيات المحافظات الأخرى.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:28 PM

دعم مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وتمريضية.. والأهالي: بهذه المطالب تكمل

خطوة لقيت ثناءً وفي الأماني عيادات مخ وأعصاب وقلب وبعض المتخصصين

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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دعمت "صحة الرياض" مستشفى الأفلاج بكوادر طبية وتمريضية في عدد من التخصصات لسد النقص الحاصل في بعض العيادات، ويتطلع الأهالي بأن تكمل تلك الجهود من صحة الرياض بتوفير عدد من المطالب.

وكشف مستشفى الأفلاج ،اليوم الثلاثاء، عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية، أن صحة الرياض دعمت المستشفى، بطبيب نائب أشعة، وطبيب نائب مختبر، وطبيب نائب أنف وأذن وحنجرة، و10 ممرضات، في خطوة لقيت ثناء من الأهالي، مثمنين لصحة الرياض تلمس احتياجات المستشفى ودعمه بالكوادر البشرية.

وفي هذا الشأن، طالب الأهالي من صحة الرياض إكمال دعمها بفتح العيادات المغلقة ومنها عيادة المخ والأعصاب وعيادة القلب وتوفير بعض الأطباء المختصين في بعض العيادات الأخرى.

كما طالب الأهالي بتوفير كوادر مختصة لقسم المختبر ليقوم بعمله بشكل كامل، مشيرين إلى أن المختبر الحالي لا يقوم بكافة التحايل المطلوب، وهذا الأمر تسبب في توقف الفحص ما قبل الزواج بمستشفى الأفلاج؛ حيث يلاقي المواطن معاناة البحث عن هذه الخدمة في مستشفيات المحافظات الأخرى.

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