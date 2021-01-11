تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة #عسير يشمل (أبها، خميس مشيط، المجاردة، رجال ألمع، الحرجة، محايل، النماص، بارق، بلقرن، تنومة) حتى الساعة 8 مساءً، طبقاً لحساب "الدفاع المدني السعودي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-11 تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة #عسير يشمل (أبها، خميس مشيط، المجاردة، رجال ألمع، الحرجة، محايل، النماص، بارق، بلقرن، تنومة) حتى الساعة 8 مساءً، طبقاً لحساب "الدفاع المدني السعودي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 06:36 PM

تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير تشمل المحافظات.. حتى الساعة 8 مساءً





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تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة #عسير يشمل (أبها، خميس مشيط، المجاردة، رجال ألمع، الحرجة، محايل، النماص، بارق، بلقرن، تنومة) حتى الساعة 8 مساءً، طبقاً لحساب "الدفاع المدني السعودي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".