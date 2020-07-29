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بمشاركة دي سوزا.. الأهلي يواصل التحضير لمواجهة الحزم

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة "الحزم"، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بتدريبات الإحماء ثم الجري على مسافات مختلفة من ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، ثم قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين وأقام مناورة فنية بينهما على منتصف ملعب التدريبات اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

شارك محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي جوزيف دي سوزا في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق، بعد عودته إلى جدة قادما من بلاده، كما شارك سداسي المنتخب السعودي لدرجة الشباب، هيثم عسيري، حسن العلي، أحمد البصاص، زياد الجهني، أحمد النخلي، وعبدالرحمن الصائبي، في تدريبات الفريق الأول الجماعية بناء على رغبة مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة دي سوزا.. الأهلي يواصل التحضير لمواجهة الحزم
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة "الحزم"، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بتدريبات الإحماء ثم الجري على مسافات مختلفة من ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، ثم قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين وأقام مناورة فنية بينهما على منتصف ملعب التدريبات اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

شارك محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي جوزيف دي سوزا في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق، بعد عودته إلى جدة قادما من بلاده، كما شارك سداسي المنتخب السعودي لدرجة الشباب، هيثم عسيري، حسن العلي، أحمد البصاص، زياد الجهني، أحمد النخلي، وعبدالرحمن الصائبي، في تدريبات الفريق الأول الجماعية بناء على رغبة مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
10:25 PM

بمشاركة دي سوزا.. الأهلي يواصل التحضير لمواجهة الحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة "الحزم"، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بتدريبات الإحماء ثم الجري على مسافات مختلفة من ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، ثم قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين وأقام مناورة فنية بينهما على منتصف ملعب التدريبات اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

شارك محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي جوزيف دي سوزا في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق، بعد عودته إلى جدة قادما من بلاده، كما شارك سداسي المنتخب السعودي لدرجة الشباب، هيثم عسيري، حسن العلي، أحمد البصاص، زياد الجهني، أحمد النخلي، وعبدالرحمن الصائبي، في تدريبات الفريق الأول الجماعية بناء على رغبة مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش.

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